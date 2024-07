Zaslišanje daruvarskega morilca: motiv za streljanje prepir z mamo zaradi plačevanja stroškov za dom?

Upokojeni vojaški policist Krešimir Pahoki je v ponedeljek vstopil v dom starejših občanov v Daruvarju in s strelnim orožjem ubil šest ljudi. Kot poročajo hrvaški mediji, so morilca zjutraj zaslišali in predali nadzorniku pripora, iz bolnišnice pa so sporočili, da se pri njih zdravijo še štirje ranjenci. Njihovo stanje je stabilno.

V Domu starejših in nemočnih občanov na Mažuranićevi ulici v Daruvarju je bilo v ponedeljek ubitih šest ljudi. Upokojeni vojaški policist Krešimir Pahoki je vstopil v dom in začel streljati, pri čemer je na kraju dogodka umrlo pet ljudi, več pa je bilo ranjenih, kasneje je v bolnišnici umrla še ena oseba. Med umrlimi so pet stanovalk doma, med njimi mati morilca in negovalec Damir Fijala, ki v ponedeljek sploh ne bi smel delati, ampak je nadomeščal sodelavca, ki je na dopustu.

Morilca so zaslišali in predali nadzorniku pripora

Pahoki je po napadu odšel v bližnjo kavarno, kjer so ga aretirali. Gre za upokojenega vojaškega policista, ki mu je leta 1996 Franjo Tuđman podelil spomenico domovinske hvaležnosti. To podeljujejo hrvaškim državljanom za častno in vzorno službo.

Kot so za Index potrdili na policiji, so daruvarskega množičnega morilca zjutraj zaslišali in predali nadzorniku pripora. To je bila njegova prva priložnost, da poda svoj zagovor, iz katerega bi policija lahko izvedela več o motivih tragedije brez primere.

Za zdaj je vse v domeni ugibanj, a motiv naj bi bil prepir z mamo zaradi plačila stroškov za dom, v katerem je bila nastanjena deset let.

Po zaslišanju in zaključeni kriminalistični preiskavi so Pahokija predali pripornemu nadzorniku. Za zdaj ni podatkov, kam so ga prepeljali.

V bolnišnici so ostali pacienti s strelnimi ranami

Ravnateljica bolnice v Pakracu Marina Major je dejala, da so v bolnišnici zadržali še štiri bolnike s težkimi poškodbami, a je dodala, da je njihovo stanje stabilno.

"Pacienti, ki so ostali, so pacienti s strelnimi ranami. Dva pacienta z lažjimi poškodbami smo odpustili," je povedala Majorjeva in razkrila, da so med ranjenimi tudi zaposleni v domu. Dodala je, da so bolniki, oskrbovanci in zaposleni v domu dobili psihološko pomoč in lahko zanjo še vedno zaprosijo.