Danskemu izumitelju dosmrtni zapor za spolni napad in umor novinarke

Sodišče v Köbenhavnu je danes danskega izumitelja Petra Madsena spoznalo za krivega naklepnega umora in spolnega napada na švedsko novinarko Kim Wall avgusta lani na njegovi doma narejeni podmornici in ga obsodilo na dosmrtni zapor.

Foto: Reuters

47-letni Madsen je na sojenju priznal, da je razkosal truplo 30-letne novinarke in dele njenega trupla odvrgel v morje blizu Köbenhavna v noči 10. avgusta lani, a trdil, da je bila njena smrt posledica nesreče. Zanikal je tudi, da bi jo pred umorom spolno zlorabil.

Tričlanski sodni senat je odločitev sprejel soglasno, saj je razsodil, da njegovo pričanje ni bilo verodostojno, tako kot tudi ne njegovi razlogi, zakaj je večkrat spreminjal izjave o dogajanju.

Madsen je sprva trdil, da je Wallova umrla ponesreči

Samostojna novinarka Kim Wall je lani poleti pisala zgodbo o Madsenu in njegovi podmornici Nautilus, ki jo je zgradil leta 2008 s pomočjo denarja, zbranega prek interneta. Zadnjič so jo videli živo 10. avgusta, ko je šla z njim na njegovo podmornico, da bi opravila intervju.

Prve dele novinarkinega trupla je deset dni po njenem izginotju na plaži našel kolesar, nekaj tednov pozneje pa so policijski potapljači v morju južno od Köbenhavna našli še druge dele trupla, zavite v obtežene plastične vrečke.

Madsen je sprva trdil, da je Wallova umrla ponesreči, ker jo je na podmornici v glavo zadela težka loputa, pozneje pa je spremenil zgodbo in dejal, da se je zastrupila z ogljikovim monoksidom, medtem ko je bil sam na krovu podmornice.

Tožilstvo je trdilo, da je Madsen ubil novinarko v uresničitvi svojih temačnih seksualnih fantazij, saj je rad gledal videoposnetke o obglavljanju in mučenju žensk.

Na sodišču je bil ob izreku sodbe navzoč tudi Madsen, ki je bil vidno pretresen. Njegova obramba je že napovedala pritožbo. Foto: Reuters

Kljub pričanju številnih strokovnjakov na sojenju zaradi pomanjkanja trdnih dokazov in slabega stanja posmrtnih ostankov novinarke, ki jo je obsojeni tudi obglavil, jim ni uspelo ugotoviti natančnega vzroka smrti. Obdukcija je pokazala, da je umrla za posledicami zadušitve ali pa zaradi prerezanega vratu.

Madsen 15. obsojenec na dosmrtni zapor v zadnjih desetih letih

Kljub temu so profesionalni sodnik in dva laična sodnika ocenili, da obremenilne okoliščine zadoščajo za obsodbo Madsena. Med te okoliščine sodi tudi dejstvo, da je gledal omenjene videoposnetke, kot tudi to, da je s seboj na podmornico prinesel žago, plastične trakove in naostren izvijač.

Psihiatrični izvedenci, ki so ocenili Madsena - ta se je prijateljem opisoval kot ljubeč psihopat - so ugotovili, da je patološki lažnivec, ki predstavlja grožnjo drugim ljudem, in da je verjetno, da bo zločin ponovil.

Primer v sicer mirni in varni Danski, kjer je Madsen 15. obsojenec na dosmrtni zapor v zadnjih desetih letih, spremlja izjemno zanimanje medijev. Izrek obsodbe je v danski prestolnici danes spremljalo okoli sto domačih in tujih novinarjev.