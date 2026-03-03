Iz Omana proti Sloveniji naj bi danes poletelo prvo posebno letalo s slovenski državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu. Vlada je v ponedeljek sporočila še, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane.

Kot so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo predvidoma danes iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo. V sredo sta načrtovana še dva poleta. Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Prednost bodo imele družine z otroki.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je v ponedeljek ob robu slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal, da urejajo prevoze z vseh ostalih območij do omanskega glavnega mesta Maskat, od koder naj bi "v naslednjih dneh poleteli čarterski leti".

Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve se je ministrstvu in veleposlaništvu v Abu Dabiju do ponedeljka javilo več kot 700 slovenskih državljanov. Ocenili so, da jih je približno sto še v Omanu in drugod na Bližnjem vzhodu.

Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević je za STA ocenil, da se skupno okrog tisoč slovenskih turistov ne more vrniti domov.