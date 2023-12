Črni scenarij se je uresničil: islandski vulkan je silovito izbruhnil #video

Potem ko so na Islandiji že pred dobrim mesecem razglasili izredne razmere zaradi serije potresov, ki bi lahko napovedovali skorajšnji izbruh ognjenika blizu naselja Grindavik, so se strahovi uresničili. V ponedeljek pozno ponoči je ognjenik silovito izbruhnil in začel lavo bruhati visoko v zrak.

Gre za četrti izbruh tega islandskega ognjenika v štirih letih, pri čemer je tokratni izbuh po prvih ocenah najbolj silovit. Vulkan leži na jugozahodu polotoka Reykjanes, najbližji kraj Grindavik s 3700 prebivalci pa je od njega oddaljen približno tri kilometre. Prebivalce so zaradi strahu pred izbruhom že pred časom evakuirali.

Grindavik je nedaleč stran od ene najbolj prepoznavnih islandskih turističnih znamenitosti, geotermalnega bazena Modra laguna, ki so ga po daljšem zaprtju ravno pred nekaj dnevi spet odprli za obiskovalce.

Več tednov pred izbruhom so v Grindaviku opazili globoke razpoke in več kot meter široke luknje, iz katerih se je začelo tudi kaditi. Razpoke v kraju Grindavik so geologe zelo prestrašile, saj so napovedovale skorajšen izbruh vulkana. Foto: Reuters