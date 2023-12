Indonezijski vulkan začel bruhati pepel #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih agencije za ohranjanje naravnih virov Zahodne Sumatre se je od sobote prek spletnega sistema rezervacij na dveh vstopnih točkah v Marapi prijavilo skupno 70 pohodnikov. Doslej so jih evakuirali 28, medtem ko za 42 nimajo informacij.

V zahodni Indoneziji je danes izbruhnil vulkan Marapi, ki bruha pepel, zaradi česar so morali evakuirati več deset pohodnikov, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti. Poročil o škodi ali žrtvah za zdaj ni.

Oblasti so po izbruhu 2.891 metrov visokega ognjenika razglasile nevarnost tretje stopnje na štiristopenjski lestvici, območje okoli kraterja so zaprle za javnost in odredile evakuacijo pohodnikov.

😱🌋 In Indonesia è iniziata l'eruzione del vulcano Marapi: la cenere vulcanica si solleva fino a 3000 metri di altezza, scrive Reuters



Il vulcano alto 2.891 metri ha iniziato a eruttare alle 14:54 ora locale e la cenere vulcanica si è diffusa rapidamente nelle aree vicine. Le… pic.twitter.com/R6HyFchsvE — Gianluca (@Gianl1974) December 3, 2023

Vodja indonezijskega centra za vulkanologijo Hendra Gunawan je novinarjem povedal, da so pepel opazili do 3.000 metrov nad vrhom Marapija.

Marapi, kar v prevodu pomeni gora ognja, je najaktivnejši vulkan na otoku Sumatra. Indonezija leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču. Otoška država z okoli 275 milijoni prebivalcev ima okoli 130 aktivnih vulkanov.