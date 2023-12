Filipine stresel potres, oblasti svarijo pred "uničujočim cunamijem" #foto #video

Filipinski inštitut za vulkanologijo je opozoril na nevarnost cunamija. Na omrežju X so zapisali, da zaradi potresa pričakujejo valove, ki bodo za več kot en meter presegali normalne plime, in prebivalce priobalnih območij v dveh provincah pozvali k umiku v notranjost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Visuals of second earthquake of magnitude 7.5 in Philippines. Panic surrounds whole country amidst strong aftershocks. #EarthquakePH #earthquake #Philippines pic.twitter.com/zhbUYuoDra

Potresi na Filipinih so reden pojav, saj se otočje nahaja na robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča, kjer se stikajo velike tektonske plošče.

Foto: Reuters

Philippines was shaken near Bislig City, Surigao del Sur, Caraga, by an earthquake of magnitude 7.8.



Power can be see by water spilling out of tub. #EarthquakePH #earthquake #Philippines pic.twitter.com/hJU8voywOE