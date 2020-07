Covid-19: WHO svari pred zaskrbljujočimi trendi na Balkanu #video

"Seveda je v Amerikah še vedno ogromno žarišče, Severni, Srednji in Južni Ameriki, ampak imamo začetek pospeševanja širjenja bolezni v Afriki," je povedal za irski radio Newstalk. "In tudi v Evropi, čeprav je ponekod v zahodni Evropi bolezen pod nadzorom, imamo nekatere zaskrbljujoče trende v južni Evropi in na Balkanu. Torej še nismo čisto zunaj nevarnosti na evropskem kontinentu," je dodal, piše STA.

V Romuniji rekord

V več državah južne Evrope se novi koronavirus še naprej širi. V Romuniji, kjer živi okoli 19 milijonov ljudi, so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 1030 novih okužb. Skupno so potrdili 40.613 primerov novega koronavirusa, od tega je umrl 2101 človek. Romunska vlada je tako podaljšala stanje pripravljenost do sredine avgusta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Foto: Reuters

V Srbiji pa so v zadnjem dnevu potrdili še 426 novih okužb, umrlo je osem ljudi. V zadnjem dnevu so testirali rekordnih 11.521 oseb. Imajo pa v državi v bolnišnicah 4619 bolnikov, od tega 205 na ventilatorju, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V sosednji Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 324 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije covida-19 marca letos v tej državi. Aktivnih naj bi bilo v BiH trenutno več kot 4500 okužb, piše STA.

Severna Makedonija je danes zabeležila 137 novih primerov okužb. Največ novih okužb, 64, so potrdili v Skopju. V zadnjem dnevu je umrlo deset ljudi, vsi so bili starejši od 60 let. Od začetka epidemije so v državi potrdili 9547 okužb, od tega je umrlo 442 ljudi. Aktivno okuženih je v Severni Makedoniji 4034 ljudi, od tega 1909 v Skopju, poroča makedonska tiskovna agencija Mia, še povzema STA.