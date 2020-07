V Bosni in Hercegovini rekordno število novih okužb

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 324 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije koronavirusa marca letos v tej državi.

V Federaciji BiH so potrdili 190 novih okužb, v Republiki Srbski pa 134. V Federaciji BiH so izvedli 1.209 testov na okužbo, v Republiki Srbski 653. Največ novih okužb so v zadnjih 24 urah potrdili v Sarajevu, in sicer 67. Zaradi bolezni covid-19 sta tam umrla dva bolnika, o še eni smrti poročajo tudi iz Mostarja. Doslej je v BiH za koronavirusno boleznijo 19 po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa umrlo najmanj 264 bolnikov, poroča STA.

V Republiki Srbski največje žarišče Banjaluka

V Republiki Srbski je največje žarišče Banjaluka, kjer so nazadnje potrdili 20 novih okužb, skupno pa približno tisoč. Od torka tam niso zabeležili nobene smrti zaradi bolezni covid-19. So pa v bolnišnici v Zvorniku na vzhodu BiH okužbo potrdili pri direktorju bolnišnice, dveh zdravnikih in šestih medicinskih sestrah.

Aktivnih naj bi bilo v BiH trenutno več kot 4.500 okužb. Od začetka epidemije so v BiH izvedli več kot 120 tisoč testov, okužbo pa potrdili pri več kot devet tisoč osebah.