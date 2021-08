CNN odpustil tri zaposlene, ker so prišli v pisarno necepljeni

Kot poročata Reuters in The New York Times ima predsednik družbe, Jeff Zucker, "ničelno toleranco za takšne primere", saj je že pred tem zahteval, da se vsi zaposleni, ki delajo v pisarni ali na terenu z drugimi zaposlenimi, cepijo.

"Vsi s področja novic, športa in studiev, ki bodo odslej prihajali v pisarno, morajo biti cepljeni. Glede tega smo bili jasni že več mesecev, zato ne ne bi smelo prihajati do zmede," je sporočil zaposlenim pri CNN-u.

Odslej bodo morali vsi ob vstopu pokazati potrdilo o cepljenju, medtem ko prej to ni bilo potrebno in so se zanašali na poštenost in iskrenost zaposlenih.

A v zadnjem tednu je vodstvo izvedelo za tri zaposlene, ki so prihajali v prostore necepljeni. Z vsemi so prekinili delovno razmerje, je pojasnil Zucker, obenem pa ni razkril, katera delovna mesto so zasedali, na kateri lokaciji so delali, niti, kako so odkrili, da niso cepljeni. CNN je odklonil naknadno komentiranje zadeve.

TV mreža ima trenutno odprtih večino svojih pisarn za vse zaposlene, ki želijo tam delati po lastni izbiri, vendar pod pogojem, da so polno cepljeni.

Jeff Zucker pravi, da so se doslej zanašali na poštenost zaposlenih, vendar bodo zdaj morali preverjati potrdila o cepljenju. Foto: Reuters

CNN pa ni edini - več večjih ameriških podjetij, vključno s Facebookom in Googlom, je sporočilo, da bodo od zaposlenih, ki se bodo vračali v pisarne, zahtevali cepljenje proti covid-19. Cenjeni časnik The Washington Post je šel celo dlje in cepljenje postavil kot pogoj za nadaljno zaposlitev.

Toda le malo podjetij je ob tem navedlo, kakšne bodo posledice za tiste, ki bodo kršili zahteve o cepljenju.