V ZDA več faz priprav za vstop cepljenih potnikov

Evropska unija je že junija odprla meje za potnike iz Združenih držav Amerike, ki za to potrebujejo ali potrdilo o cepljenju ali negativen test. Foto: Reuters

V Združenih državah Amerike, kjer so ob nastopu pandemije covid-19 za precejšen del sveta zaprli meje, načrtujejo postopno odpiranje za polno cepljene tuje državljane, je v sredo sporočil predstavnik Bele hiše. Administracija predsednika Joeja Bidna želi državo ob zavedanju pomena mednarodnih potovanj odpreti na "varen in vzdržen način", je dodal.

Vlada po besedah predstavnika Bele hiše pripravlja pristop v več fazah, v skladu s katerim bodo, ob določenih izjemah, morali biti potniki v Združenih državah Amerike iz vseh držav polno cepljeni.

Časovnega okvira za uvajanje sprememb predstavnik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni navedel, je pa dodal, da delovna skupina pripravlja "dosleden in varen" nov sistem za vstopanje mednarodnih potnikov za takrat, ko bo to mogoče.

V Združenih državah Amerike so zaradi pandemije covid-19 pred več kot letom dni močno omejili vstop v državo za potnike iz Evropske unije, Velike Britanije, Kitajske in Irana, kasneje pa dodali še več držav, vključno z Brazilijo in Indijo.

Vstop s teh območij je tako rekoč prepovedan, obstaja pa več izjem, med katerimi so ameriški državljani ter tisti z dovoljenjem za delo in bivanje v Združenih državah Amerike, pa tudi študenti, novinarji, profesorji in poslovneži.