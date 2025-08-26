Poznavalci žene ameriškega predsednika Donalda Trumpa Melanie Trump, menijo, da je, čeprav prve dame v Beli hiši niso opazili že več kot mesec dni, še vedno zelo vplivna. Svoje priložnosti pa po ugotovitvah CNN izbira skrbno in bolj preudarno kot v prvem mandatu.

Prva dama Melania Trump se v javnosti pojavlja redko. Potem ko je nedavno ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu napisala pismo, je požela precej pozornosti javnosti. Tudi odzivi na vsebino, v katerem je ruskega predsednika opozorila na trpljenje ruskih in ukrajinskih otrok v vojnih razmerah, so bili dobri in pozitivni.

Med drugim Melania Trump ni spremljala svojega moža, ko je ruskemu predsedniku Putinu izročil njeno pismo, niti ni bila prisotna v Beli hiši nekaj dni pozneje, ko je ameriški predsednik Donald Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in druge evropske voditelje. V tem mandatu se je v javnosti pojavila le 19 dni, v primerjavi s 40 dnevi v prejšnjem mandatu, so poudarili pri CNN, poznavalci pa so dodali, da ima kljub fizični odsotnosti in redkim javnim nastopom še vedno precej vpliva na moža.

Poleg redkejšega pojavljanja v javnosti je Melania Trump tudi zmanjšala število svetovalcev in pomočnikov, njihovo število se je več kot prepolovilo. Od 11 sodelavcev iz prvega mandata jih je zdaj le pet. Tudi v tem mandatu prva dama ZDA v Beli hiši ne prebiva stalno, saj je ves čas razpeta med New Yorkom, kjer študira sin Barron Trump, in Palm Beachem na Floridi. V ameriško prestolnico zato prihaja le občasno.

"Mislim, da veliko ljudi podcenjuje, kako normalen par sta. (...) Posluša jo in išče njen nasvet," je o zakoncih Trump povedal vir. Foto: Reuters

Eden izmed virov, ki dobro pozna delovanje in komuniciranje zakoncev Trump, je ponudil redek vpogled v njuno zasebnost. Med drugim je CNN razkril, da si zakonca pogosto izmenjujeta sporočila in klice, Donald Trump pa naj bi Melanio poslušal, upošteval in tudi spraševal za nasvete. "Mislim, da veliko ljudi podcenjuje, kako normalen par sta. (...) Posluša jo in išče njen nasvet," je povedal vir, seznanjen z dinamiko, ki je želel ostati anonimen. "V igro se vmeša le, ko se ji resnično izplača – in resnično ji je mar za otroke," besede vira povzema CNN.

"Prve dame imajo edinstveno moralno avtoriteto"

Melania se zato zelo angažira na področju skrbi za otroke in mlade, na kar je nakazala že v pismu Putinu, ko je omenila temačnost, ki zaradi vojne obdaja otroke v Rusiji in Ukrajini. Zapisala je tudi, da ima ruski voditelj moč, da "otrokom povrne njihov melodični smeh".

"Gospa Trump je bila dosledna pri svojem osredotočanju na varnost otrok in njihovo prihodnost," je med drugim dejala Anita McBride, nekdanja vodja kabineta prve dame Laure Bush in direktorica pobude Legacies of America’s First Ladies Initiative na Ameriški univerzi, ki je dodala, da so se tudi druge prve dame v preteklosti z različnimi pozivi obračale na voditelje tujih držav. To sta storili tako Nancy Reagan kot Jackie Kennedy. Prva je pisala takratnemu predsedniku Sovjetske zveze Mihailu Gorbačovu, druga pa je prav tako v želji po miru pisala Nikiti Hruščovu.

Foto: Reuters

"Prve dame imajo edinstveno moralno avtoriteto. (…) Gospe Trump ploskam, ker je svojo platformo tako uporabila za pomembne stvari – še posebej v tem kritičnem trenutku svetovne zgodovine," je še dejala McBride.

Skrbno izbira trenutke za svoj angažma

Tudi nekdanja novinarka in avtorica knjige Free, Melania Kate Bennett meni podobno in poudarja, da prva dama ZDA skrbno izbira trenutke za svoj angažma. "Resnično ji je mar za tragedije in stvari, v katere so vpleteni otroci. Verjamem v njeno pristnost, ko se odloči izpostaviti in vpletati," je še poudarila Bennett in dodala, da ljudje pričakujejo angažma prve dame, ne glede na to, kdo sedi v Ovalni pisarni in iz katere stranke prihaja predsednik ZDA.

"Ko spregovori, ljudje poslušajo – in če je to zato, ker se to zgodi redko, nisem prepričan, ampak vsekakor ima platformo. Na to bi se morala opreti," je še za CNN dejal neznani vir, ki je seznanjen z dogajanjem.