CIA v paniki: Vse več naših sodelavcev ubijejo ali aretirajo

Ameriška obveščevalna agencija CIA je opozorila vse svoje sodelavce in agente po svetu, da naj bodo previdni, saj vse več njihovih sodelavcev v zadnjih letih ubijejo ali aretirajo v tujini. Vse več pa jih tudi zamenja stran in začne delati za druge države.

Več deset agentov Cie je bilo v zadnjih letih ubitih, aretiranih ali pa so začeli delati za ameriške sovražnike, je razvidno iz zaupnega dokumenta ameriške obveščevalne agencije, katerega vsebino je povzel New York Times. Centrala Cie je zato pretekli teden od vseh svojih agentov v tujini zahtevala uvedbo dodatnih zaščitnih ukrepov. Razlogov za težave Cie je več, v poročilu pa je izpostavljeno predvsem preslabo usposabljanje agentov, njihovo podcenjevanje tujih protiobveščevalnih agencij, neustrezno rekrutiranje virov in sodelavcev ter pomanjkljivi varnostni ukrepi pri komunikaciji.

Ljudje proti tehnologiji

Čeprav v zadnjih letih razvoj tehnologije omogoča vohunom različne metode dela, je Cia največji poudarek vseeno dala delu z ljudmi. V zadnjem desetletju so Američani želeli vzpostaviti največjo in najboljšo mrežo agentov in tajnih sodelavcev po vsem svetu, vendar jim je očitno v najbolj rizičnih državah očitno spodletelo. Kot poroča New York Times, ima Cia največje težave na Kitajskem, v Pakistanu, Rusiji in v Iranu. Tem državam je uspelo, da so s pomočjo tehnologije postale zelo učinkovite pri identifikaciji agentov in sodelavcev Cie, ki se je preteklih 20 let osredotočala predvsem na teroristične grožnje, medtem ko je delovanje nacionalnih držav zanemarila. Najbolj uspešna pri identifikaciji Cijinih kadrov je Kitajska, ki naj bi ji že leta 2011 s pomočjo tehnoloških rešitev uspelo prepoznati in aktivno spremljati celotno mrežo ameriških agentov in njihovih sodelavcev v tej azijski velikanki.

Dvojni agenti

Medtem ko agente in sodelavce Cie po ujetju v večini držav čaka usmrtitev v tajnosti, pa so se nekatere države osredotočile na spreminjanje njihove zvestobe. Najuspešneje k menjavi zvestobe agente in sodelavce Cie prepričujejo pakistanske protiobveščevalne službe. Prav zaradi dvojnih agentov Cia že nekaj let pospešeno išče krte v svoji organizaciji, kar pa, kot poroča The New York Times, ameriškim vohunom ne gre najbolje od rok.