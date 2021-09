V Beogradu z novim orožjem napadli agenta Cie

V zadnjih treh mesecih so Američani zabeležili večje število napadov na svoje diplomate in agente s še vedno neznanim zvočnim orožjem, ki na žrtvah pusti posledice, znane kot Havanski sindrom.

Ameriška obveščevalna agencija Cia je iz Beograda evakuirala svojega agenta zaradi napada s še vedno neznanim orožjem, ki na žrtvah pusti posledice, znane kot Havanski sindrom, poroča ameriški medij Wall Street Journal. Američani v zadnjih mesecih beležijo vse večje število t. i. zvočnih oziroma soničnih napadov na svoje agente in diplomate. Kdo napade izvaja in za kakšno orožje pravzaprav gre, v javnosti še vedno ni znano. Napadeni v večini primerov poročajo o vrtoglavici, slabosti, glavobolih, izgubi spomina in drugih lažjih simptomih. Nekatere žrtve pa so utrpele hujše poškodbe možganov, ki jim onemogočajo normalno življenje.

Prvi primer že leta 2016

Uradno je posledice zvočnega napada prijavilo že več kot 200 ameriških državljanov z vsega sveta. Američani o napadih poročajo iz Vietnama, Avstrije, Kitajske, Kitajske ter tudi iz ZDA. Tudi zato imajo Američani v zadnjih mesecih velike težave pri pošiljanju državnih uslužbencev na delo v tujino. Marsikdo si zaradi dogajanja namreč premisli in ne želi zapustiti domovine. Prvi zabeleženi primer napada se je zgodil leta 2016 v Havani (od tod tudi ime za sindrom, ki ga orožje povzroča), najbolj znana tarča v javnosti do zdaj pa je agent Cie Marc Polymeropoulos, ki je posledice napada zaznal leta 2017 po vrnitvi iz Moskve. Polymeropoulos še danes ni ozdravel, zaradi posledic napada se je moral tudi predčasno upokojiti, saj ni več mogel opravljati svojega poklica.

Za kakšno orožje gre?

"Ali smo kaj bližje odgovoru na vprašanje, kaj se sploh dogaja? Smo. Vendar še vedno ne znamo pojasniti vsega," je pred tedni za ameriške medije Havanski sindrom in njegove vzroke komentiral namestnik direktorja Cie David Cohen. Kot smo že poročali, ameriški znanstveniki menijo, da Havanski sindrom povzroča nekakšno sonično orožje, ki uporablja neznano usmerjeno energijo na različnih radiofrekvencah.