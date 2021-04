Češnje še nikoli niso zacvetele tako zgodaj. Kaj je razlog?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družabna omrežja so v času cvetenja češenj polna fotografij, ko obiskovalci parkov in vrtov pozirajo pred cvetočimi drevesi.

Družabna omrežja so v času cvetenja češenj polna fotografij, ko obiskovalci parkov in vrtov pozirajo pred cvetočimi drevesi. Foto: Reuters

Čarobno cvetenje češenj v spomladanskem času na Japonsko vsako leto privabi na tisoče turistov. Tokrat so pokrajino, prekrito z belimi in roza cvetovi, občudovali predvsem domačini. Češnje so zaradi toplega vremena letos zacvetele izjemno zgodaj, v čudovitih prizorih je bilo mogoče uživati le kratek čas. Znanstveniki svarijo, da je zgodnejše cvetenje posledica podnebnih sprememb.