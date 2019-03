Cerar o vplutju hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje: To je posebna provokacija

Gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava Evropske unije, za kršitev schengenske meje, in to od države, ki bi rada postala članica schengenskega območja, je dejal Miro Cerar.

Pričakuje spoštovanje mednarodnega prava

"Takšno ravnanje je neevropsko in je slab zgled tudi za sosednjo regijo Zahodnega Balkana," je dejal Cerar. Dodal je, da EU stalno ponavlja, da od držav, ki kandidirajo za vstop v EU, pričakuje spoštovanje mednarodnega prava, potem pa je Hrvaška najslabši možen zgled, ker tega ne spoštuje.

Foto: Reuters

Večji hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko črto v Piranskem zalivu. Po poročanju časnika Delo je plovilo hrvaške policije ob sedmi uri plulo proti slovenskemu ribiškemu plovilu, a do njega ni priplulo, temveč se je obrnilo nazaj proti hrvaškemu morju ter pred prihodom slovenskega policijskega čolna zapustilo slovenske vode. Devet minut pozneje je znova vplulo v slovenske vode, po opozorilu posadke slovenskega čolna pa znova odplulo v hrvaške vode.

Pokvarjena navigacija le izgovor?

"Sklicevanje na pokvarjeno navigacijo je v tem primeru le prozoren izgovor in je kot takšno povsem nesprejemljivo," je poudaril minister. Če bi ta izgovor sprejeli, bi bila po Cerarjevih besedah to "žalitev inteligence in sposobnosti hrvaških policijskih oblasti, ki dobro vedo, kaj delajo".

Nedeljski incident po ministrovih besedah dokazuje, da je implementacija arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi "celotne evropske zgodbe".

Foto: STA

Minister je napovedal, da bo Slovenija na provokacijo odgovorila z diplomatsko noto, verjame pa, da bo tudi slovensko notranje ministrstvo v zvezi s tem in podobnimi primeri storilo vse, kar je v njegovi pristojnosti. Povedal je še, da Slovenija o vseh pomembnejših zadevah v zvezi s hrvaško neimplementacijo arbitražne odločbe obvešča tudi Evropsko komisijo.

Zakaj je do tako intenzivne provokacije prišlo ravno zdaj, Cerar ni želel ugibati. Ponovil je, da gre za nesprejemljivo ravnanje hrvaških oblasti in posebno provokacijo. Če želimo ohraniti EU in jo širiti z novimi članicami, moramo po ministrovih besedah vsako takšno dejanje zelo jasno obsoditi in mu nameniti posebno pozornost.