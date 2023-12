Cepivo proti HIV neučinkovito, kažejo preizkusi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preizkušanje cepiva, ki je del širše pobude, imenovane PrEPVacc, se je začelo decembra 2020 s 1512 zdravimi ljudmi, starimi od 18 do 40 let, in naj bi se končalo leta 2024.

Preizkušanja eksperimentalnega cepiva proti HIV v Ugandi, Tanzaniji in Južni Afriki so bila predčasno ustavljena, potem ko so predhodni podatki pokazali, da cepivo ne bi bilo učinkovito pri preprečevanju okužbe, je danes povedal vodja raziskovalnega programa.

Gre za najnovejši udarec prizadevanjem za iskanje učinkovitega cepiva proti virusu, ki je doslej ubil 40 milijonov ljudi po vsem svetu. Še 39 milijonov jih živi z virusom HIV, večina jih je v Afriki.

Cepivo kot pomembno orodje v boju proti aidsu

Pontiano Kaleebu, vodja raziskovalnega programa, je danes za Reuters povedal, da neodvisni podatki iz programa in njegovega odbora za varnost kažejo, da četudi s postopkom nadaljujejo, ne bodo mogli dokazati, da je cepivo lahko učinkovito.

Čeprav obstajata preventiva in zdravljenje, ki pomagata pri okužbi s HIV ter pri ljudeh lahko delno preprečita razvoj aidsa, ima okužba z virusom usodne imunske pomanjkljivosti. Strokovnjaki pravijo, da bi lahko bilo cepivo proti virusu pomembno orodje za odpravo aidsa kot grožnje javnemu zdravju.

Foto: Guliverimage V okviru preizkusov, ki so ga vodili afriški raziskovalci in podprle različne evropske ustanove, kot je Imperial College London, so preučevali dve različni kombinaciji eksperimentalnih cepiv proti HIV.

Preizkušajo tudi novo obliko preventivnega zdravljenja

Hkrati so preučevali tudi novo obliko preventivnega zdravljenja (PrEP), ki zmanjšuje tveganje za okužbo s HIV, da bi ugotovili, ali je enako učinkovita kot obstoječa zdravila. Ta del preiskave še poteka. Udeleženci so bili večinoma izbrani znotraj populacij z velikim tveganjem za okužbo, kot so spolni delavci ali homoseksualci.

Kaleebu je v izjavi v sredo dejal, da je neuspeh preizkusa kot edinega aktivnega preizkusa učinkovitosti cepiva proti HIV na svetu pokazal, kako zahtevno je razviti učinkovito cepivo proti HIV.