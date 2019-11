Petina jih še vedno ne ve, da so okuženi z virusom HIV #video

Kot so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je poudarek ob letošnji obeležitvi svetovnega dneva aidsa na pomenu lokalnih skupnosti in preventivnih prizadevanjih. Skupnost, v kateri živijo ljudje, ki so posredno ali neposredno prizadeti, ranljive skupine, mladi, izvajalci zdravstvenih, socialnih in drugih storitev so ključni steber za razvoj iniciativ, programov in zagovarjanju človekovih pravic.

Kot izpostavljajo na NIJZ, so ravno omenjene skupnosti tiste, ki lahko naredijo pomembno spremembo pri destigmatizaciji te bolezni. "Na NIJZ si že vrsto let prizadevamo na preventivnem področju, v sodelovanju z vsemi deležniki, predvsem pa nevladnimi organizacijami," poudarja Evita Leskovšek iz NIJZ.

Kaj je HIV in kaj aids?



HIV je virus, ki okuži in napade imunski sistem, ta pa tako vse bolj slabi. Ko oslabi tako zelo, da se ne more več varovati pred različnimi okužbami (z bakterijami, virusi, glivami, paraziti) in pred določenimi vrstami raka, človek zboli. Opisano stanje imenujemo aids. Če ste okuženi s HIV, torej še ne pomeni, da imate aids. Aids je le ena od stopenj okužbe s HIV, zadnja stopnja. Ljudje, okuženi s HIV, lahko z okužbo živijo deset let ali dlje in se ob tem počutijo povsem zdrave.



Še vedno je prisotna visoka stopnja stigmatizacije

"Letos smo se osredotočili na dve prepletajoči se temi: kako doseči učinek kombinirane preventive in kako zmanjšati stigmo in diskriminacijo. Dejstvo je namreč, da imamo tako v Evropi kot Sloveniji še vedno priložnost za izboljšanje komuniciranja na področju primarne preventive za povečanje deleža testiranj v populaciji in s tem zgodnjega zdravljenja. Pomemben izziv predstavlja tudi zmanjšanje stigme, ki še vedno ostaja del naše realnosti," pojasnjuje Leskovškova.

Najbolj ranljive skupine v Sloveniji, ki jih lahko prizadene virus HIV, so po oceni Leskovškove promiskuitativni ljudje, prostitutke in njihove stranke, ženske, ki se nahajajo v življenjskih situacijah z večjim tveganjem, injicirajoči uživalci drog, zaporniki in osebe s spolno prenosnimi okužbami.

Zgodnje testiranje in zdravljenje pomembno zmanjšuje vpliv okužbe tako na individualni kot družbeni ravni, ocenjujejo na NIJZ. Okužba z virusom HIV oziroma bolezen aids sta ob zdravljenju postala precej obvladljivo kronično stanje, v zadnjem času pa se vse bolj soočamo z novimi okoliščinami, ki so vezane na to bolezen, kot je na primer staranje oseb s HIV.

Stigma in diskriminacija kljub 21. stoletju



Okužbo s HIV še vedno spremljata stigma in diskriminacija, zaradi katerih izgubljamo priložnosti za uspešno zdravljenje, saj se ljudje bojijo testirati, obenem pa imata tudi izjemno negativne socialne in psihološke posledice za življenja oseb, ki živijo s tem virusom, poudarjajo nevladne organizacije.

Šabeder: Slovenija primer dobre prakse

Ob prihajajočem svetovnem dnevu aidsa minister za zdravje Aleš Šabeder izpostavlja, da je Slovenija na področju preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV primer dobre prakse, saj bolezen dobro obvladujemo in se tudi ni razširil v nobeni skupini prebivalcev.

"Najpogostejši načini prenosa v Sloveniji ostajajo nezaščiteni spolni odnosi. Na ministrstvu za zdravje podpiramo preventivne programe, namenjene mladim in ranljivim skupinam. S tem povečujemo ozaveščenost, dostopnost do anonimnega testiranja in zmanjšujemo stigmo okužbe s HIV," je še dejal Šabeder.

Svetovni dan aidsa je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila že leta 1988 in od takrat je 1. december pomemben mednarodni dan, ki ga obeležujemo usklajeno po vsem planetu.

Brezplačno testiranje na HIV na območnih enoti Koper in Kranj



V dveh območnih enotah NIJZ, v Kranju in Kopru, bodo ob svetovnem dnevu aidsa izvedli brezplačno in anonimno testiranje za HIV. Testiranje na območni enoti Koper bo v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 8.30 do 10.30 (Vojkovo nabrežje 4/a, Koper). Na območni enoti Kranj bo testiranje v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 8.00 do 12.00 (Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj).