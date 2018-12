Danes obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu, ki ga simbolizira rdeča pentlja. Letos v ospredje postavlja pomen testiranja na okužbo s hivom, ki je ključno za začetek zdravljenja in preprečevanje širjenja okužbe. Tudi letos bodo ob 1. decembru potekale akcije za ozaveščanje o tej bolezni, zaradi katere so okuženi še vedno pogosto stigmatizirani.

Svetovni dan boja proti aidsu je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila leta 1988. Letos praznujemo 30-letnico usklajenega delovanja Združenih narodov, vladnih organizacij in civilne družbe za preprečevanje širjenja virusa hiv po vsem svetu. Od takrat se je zgodil ogromen napredek tako v preventivi, diagnostiki in zdravljenju, zato danes milijoni ljudi z virusom hiv lahko živijo zdravo in kakovostno življenje, če se začnejo zdraviti pravočasno, so spomnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Testiranje in zgodne zdravljenje nista pomembna zgolj za boljšo prognozo in daljše življenje oseb, ki živijo s hiv, predstavljata tudi pomembno strategijo zmanjševanja novih okužb v populaciji, so ob prvem decembru še zapisali na NIJZ. "Najpomembnejša prednost ostaja spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja, vključno s pravilno in dosledno uporabo kondoma med vsem prebivalstvom in predvsem med mladimi," so poudarili.

Stigma v družbi ostaja skoraj enaka kot pred tridesetimi leti

Drug pomemben izziv po oceni NIJZ je zmanjšati stigmo in diskriminacijo do oseb, ki živijo z virusom hiv. Temu se pridružujejo tudi v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. "Največji paradoks te bolezni je, da kljub ogromnemu napredku na področju zdravljenja stigma v družbi ostaja skoraj enaka, kot je bila pred tridesetimi leti," so zapisali.

Brezplačni kondomi na prizoriščih nočnega življenja

V ozaveščanje o varnem spolnem vedenju se je letos s kampanjo Hiv ni izbirčen vključilo tudi združenje DrogArt, njihovi člani na prizoriščih nočnega življenja mladim delijo brezplačne kondome ter jih z različnimi materiali ozaveščajo o možnostih okužbe z virusom hiv in ostalimi spolno prenosljivimi okužbami.

Poleg izvajanja programa so letos v Združenju DrogArt med mladimi izvedli tudi spletno anketo Seks in nočno življenje, v kateri so se osredotočili na značilnosti spolnega vedenja v nočnem življenju, in to predvsem v kombinaciji z uporabo alkohola in prepovedanih drog. "Tudi rezultati te ankete potrjujejo, da je nočno življenje okolje, v katerem obstaja večja verjetnost za tvegano spolno vedenje," so sporočili, "za uporabnike psihoaktivnih substanc je namreč bolj značilno, da imajo nezaščitene spolne odnose in spolne odnose z neznanci.