"Mlajši aidsa sploh ne poznajo več"

Med spolno prenosljivimi okužbami, ki naraščajo, so virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis in klamidijske okužbe. Glavni razlog je tako v Sloveniji kot svetu enak - popuščanje strahu pred aidsom oz. to, da ga mlajše generacije sploh ne poznajo več, meni Mojca Matičič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Med razlogi omenja tudi uporabo različnih pripomočkov za sproščeno spolnost, s katerimi popustijo zavore oziroma misel na mogoče tveganje pri spolno prenosljivih okužbah. Pa tudi uporaba mobilnih aplikacij, ki vabijo k pogosto samo enkratnim spolnim odnosom z neznano osebo, katere zdravstvenega ozadja ne poznamo. Prav tako so, kot kažejo številne študije, tvegani spolni odnosi pogosti na potovanjih.

V Sloveniji po ocenah NIJZ živi približno tisoč oseb, okuženih s HIV, med njimi pa približno tretjina za svojo okužbo sploh ne ve. Foto: Thinkstock

Starost pri prvem spolnem odnosi padla

Starost, pri kateri imajo ljudje prvi spolni odnos, je v Sloveniji padla, zgodnja spolna aktivnost pa je povezana s tveganim vedenjem, kot so več spolnih partnerjev, manjša uporaba kondoma, večji delež spolno prenosljivih okužb in neželene nosečnosti. Na NIJZ ocenjujejo, da je večina mladih predvsem zaradi kampanj ob mednarodnem dnevu boja proti aidsu dobro informirana o HIV oziroma aidsu, a hkrati opozarjajo na slabo poznavanje drugih spolno prenosljivih okužb.

V Sloveniji vzgoja za zdravo spolnost ni del rednega predmetnika. "Kljub številnim prizadevanjem za izobraževanje izvajalcev vzgoje za zdravo spolnost in razvoju gradiv na področju spolne vzgoje še vedno opažamo velika odstopanja v izvajanju," so zapisali na NIJZ.

Tri četrtine mladih, ki so zgodaj imeli spolni odnos, meni, da bi o spolnosti morali vedeti več. Med temi jih je večina dejala, da bi o spolnosti najraje izvedeli več od staršev in pri spolni vzgoji v šoli. Raziskava o spolni vzgoji med slovenskimi srednješolci je tudi pokazala, da sta skoraj dve tretjini informacije o spolnosti dobili prek interneta, kjer pa te niso vedno preverjene in strokovno korektne.

Izobraževalne pobude prevzeli prostovoljski projekti

Izobraževalno vrzel na tem področju poskušajo zapolniti različni projekti zunaj šolskih učnih načrtov, kot sta projekt Mladi, zdravi in ozaveščeni Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana ter projekt Virus Društva študentov medicine Slovenije, ki na šolah izvajata delavnice o varni in zdravi spolnosti.

Kot je pojasnila Lučka Marija Neudauer, so projekt Virus, ki danes deluje na področju celotnega reproduktivnega zdravja, študenti medicine začeli pred 20 leti v okviru boja proti aidsu. V zadnjih letih pa so ena njihovih glavnih aktivnosti ravno delavnice varne spolnosti za dijake in učence.

Ti predznanje na tem področju zagotovo imajo, a kot je poudarila Neudauerjeva, je to generacija, ki veliko informacij dobi na spletu. "Pomembno je, da imajo nekoga, ki mu dovolj zaupajo, da ga te stvari upajo vprašati. Pogosto smo to ravno mi, saj je naša prednost, da smo jim po letih bližje in nas dojemajo kot mlade odprte osebe, poleg tega pa nas za razliko od njihovih profesorjev ne poznajo," je še dejala. Tanja Povšič iz programa Mladi, zdravi in ozaveščeni pa poudarja, da lahko ključno vlogo pri pogovorih o spolnosti odigrajo tudi starši.