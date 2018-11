Tisoč otrok ostalo brez ortodonta

Zavod Ortline v ljubljanskih Dravljah je imel koncesijo ministrstva za zdravje za opravljanje ortodontskega zdravljenja vse od leta 2002. Lastnica zavoda in nosilka koncesije je bila Metoda Rejc Novak, specialistka čeljustne in zobne ortopedije, ki je zaposlovala še dve zdravnici ortodontki. Ko sta ti dve letos dali odpoved, lastnica pa se je upokojila, je zavod v začetku septembra prenehal delovati.

Pacientov o zaprtju ordinacije sploh niso obvestili

Zavod svojih pacientov o prenehanju delovanja sploh ni obvestil, temveč so to izvedeli šele ob prihodu v ordinacijo. Vse napotnice in kartoteke pacientov so ostale v zavodu, zato ti niti teoretično ne morejo iskati novih ortodontov v javni mreži.

Po navedbah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je zavod Ortline vse do poletja letos deloval povsem normalno. Letos je obravnaval 961 različnih zavarovanih oseb, lani 1.328 pacientov.

"Težave so se pri izvajalcu Ortline pričele pojavljati šele v začetku septembra letos. Takrat smo prvič dobili informacije staršev, da so v Ortlinu neodzivni, da se ne oglašajo na telefon, ne odgovarjajo na elektronsko pošto in tudi da fizično ni nikogar na naslovu opravljanja dejavnosti," so nam pojasnili v ZZZS. Nedosegljivi so bili tudi za naša vprašanja.

ZZZS v postopku odvzema koncesije, na potezi je ministrstvo

Ko so v ZZZS začeli preverjanje, so takoj pristopili k reševanju težav. Ker jim izvajalec ni predložil dokazil, da lahko nadaljuje izvajanje storitev, je ZZZS 20. novembra odstopil od koncesijske pogodbe s 30-dnevnim odpovednim rokom. Prav tako je pozval ministrstvo za zdravje, da čim prej določi začasnega ali trajnega prevzemnika programa, ki bi prevzel tudi paciente ter nadaljeval delo.

Reševanje razmer je torej zdaj v rokah ministrstva za zdravje, ki mora odločiti, na katerega koncesionarja bo preneslo program ortodontskega zdravljenja . ZZZS paciente sicer obvešča, da bodo postopki iskanja začasnega prevzemnika verjetno nekaj časa trajali, zato jih prosijo za razumevanje. Zagotavljajo, da bodo takoj po odločitvi ministrstva sprožili vse potrebne postopke za podpis pogodbe za prenos programov k novemu koncesionarju.

Foto: Getty Images Z ministrstva za zdravje so nam odgovorili, da je vse nekdanje paciente Ortlina pripravljena prevzeti Stomatološka klinika, a postopki prenosa programa ortodontskega zdravljenja še niso izpeljani. Ministrstvo mora namreč skladno z zakonom program najprej ponuditi javnim zavodom, ki imajo prednost pred preostalimi izvajalci. Če ti programa ne sprejmejo, pa ga lahko ponudijo drugim.

Kaj naj storijo pacienti?

ZZZS pojasnjuje, da imajo zavarovanci v takšnih primerih pravico do zamenjave zdravnika specialista in da lahko na podlagi napotnice nadaljujejo zdravljenje pri drugem izvajalcu v javni mreži. A izkušnje nekdanjih pacientov Ortlina govorijo, da so jih preostale ortodontske ordinacije s koncesijo v Ljubljani vse po vrsti zavrnile. Njihov odgovor se praviloma glasi: "Ko bo Ortline uredil vse potrebno z ZZZS in ministrstvom za zdravje, se znova oglasite in bomo videli, kako in kaj."

"Otroci, ki bodo zaradi nedelovanja Ortlina nadaljevali zdravljenje pri drugem ortodontu, morajo prenesti veljavno napotnico na drugega izvajalca. To storijo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ki je skrbnik sistema eNaročanje. Za nasvet se lahko obrnejo tudi na območno enoto ZZZS Ljubljana," še svetujejo v ZZZS.

A po našem poizvedovanju so nam na NIJZ pojasnili, da so oni le upravljavec sistema eNaročanje, nimajo pa pooblastil, da brez zahteve ZZZS prenesejo e-napotnice k drugim specialistom.

"Kar lahko naredi NIJZ kot upravljavec sistema eNaročanje, je to, da e-napotnice, ki so bile dodeljene izvajalcu zdravstvene dejavnosti, s katerim je ZZZS končal pogodbeni odnos, sprosti oziroma jih postavi v status, ki omogoča pacientom, da se znova naročijo pri drugem izvajalcu. Vendar NIJZ tega ne more narediti, ne da bi dobil za to pisno zahtevo ZZZS. Za omenjenega izvajalca te zahteve še nismo dobili," so nam zatrdili.

Foto: Getty Images Ministrstvo napoveduje, da bodo "postopki prenosa programa končani v kratkem, saj bo za paciente v celoti poskrbljeno na Stomatološki kliniki". Nekdanji pacienti Ortlina se lahko tako v primeru nujnih storitev nanje obrnejo že prej, svetujejo pa jim, "da zgolj v nujnih primerih poiščejo pomoč na Stomatološki kliniki".