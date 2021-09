Cene zemeljskega plina v Evropi gredo v nebo

Za oktobrske terminske pogodbe je bilo treba v nekem trenutku na vozlišču TTF odšteti tudi 1031,3 dolarja za tisoč kubičnih metrov, navaja Tass. Rast cen je bila zgolj danes za zdaj približno 11-odstotna.

Cene energentov v Evropi se v zadnjem obdobju hitro zvišujejo. Pri zemeljskem plinu jih navzgor potiskajo večje globalno povpraševanje, manjši uvoz utekočinjenega plina v Evropo ter manjša napolnjenost evropskih skladišč plina v primerjavi z lanskim letom.

Na Kitajskem pomanjkanje električne energije hromi gospodarstvo

Na Kitajskem se najmanj 17 provinc in regij v zadnjih mesecih sooča s pomanjkanjem električne energije. Zlasti so prizadeti veliki industrijski porabniki, zato je investicijska banka Goldman Sachs danes znižala svojo napoved celoletne kitajske gospodarske rasti.

Skoraj 60 odstotkov kitajskega gospodarstva poganja premog, katerega dobava pa je bila v zadnjih mesecih motena zaradi pandemije covid-19, vse strožjih pravil glede izpustov toplogrednih plinov in manjšega uvoza zaradi trgovinskega spora z Avstralijo. Cene premoga v državi so v začetku meseca dosegle rekordne ravni, pri čemer so oblasti ponekod uvedle omejitev porabe električne energije za podjetja in gospodinjstva.

Povpraševanje po električni energiji je medtem na Kitajskem poraslo in preseglo predkoronske ravni, kažejo podatki tamkajšnje nacionalne uprave za energijo. Gospodarstvo namreč hitro okreva po padcu, ki ga je zadal covid-19.

Napovedi so pesimistične

V Goldman Sachsu po novem pričakujejo, da se bo kitajski bruto domači proizvod (BDP) letos zvišal za 7,8 odstotka, medtem ko so v prejšnji napovedi govorili o 8,2-odstotni gospodarski rasti. Glavni razlog za bolj pesimistično napoved je prav pomanjkanje elektrike v industriji.

Gre za drugo banko, ki je svojo napoved za gibanje kitajskega BDP v zadnjih dneh poslabšala. Analitiki banke Nomura so v ponedeljek opozorili na zapiranje številnih tovarn tako zaradi vladnih ciljev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov kot pomanjkanja premoga.

Tovarne ustavljajo proizvodnjo, prekinitev elektrike zaustavila promet

Dobavitelj ameriškega tehnološkega velikana Apple, koncern Unimicron Technology, je moral od nedelje do četrtka ustaviti proizvodnjo v tovarnah v dveh regijah. Podobno so poročala številna druga podjetja, tudi dobavitelji proizvajalca električnih vozil Tesla. Najhuje je na severovzhodu države, kjer se nahajajo številne cementarne in jeklarne.

V tovarni v severovzhodnem mestu Liaoning je bilo 23 delavcev prepeljanih v bolnišnico zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, potem ko so zaradi prekinitve toka nenadoma prenehali delovati ventilatorji, je poročala državna televizija CCTV. Pekinški časnik Beijing News pa je objavil fotografije z natrpane ceste v mestu Shenyang, po kateri so vozila vozila v popolni temi, potem ko so semaforji in obcestne luči ugasnili.

Na spletu tudi potrošniki tožijo o težavah, s katerimi se soočajo. Eden je tako pisal, da se s prekinitvami elektrike soočajo osemkrat dnevno že štiri dni zapored. Drugi je poročal o zgodnjem zapiranju nakupovalnih središč, neka trgovina pa je bila osvetljena kar s svečami. "Kot bi živeli v Severni Koreji," so navedli nekateri.