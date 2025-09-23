Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Barcelona Real Madrid Moussa Traore Mohamed Dabone

Moussa Traore

Real Madrid predstavil čudežnega 11-letnika, katerega podoba in moč burita duhove

Moussa Real Madrid THUMB

Noro, kaj se dogaja v Španiji. Največja klubska rivala na Pirenejskem polotoku, to sta Real Madrid in Barcelona, kar tekmujeta med seboj, kdo bo pripeljal bolj talentiranega in fizično vsemogočnega mladega košarkarja. Po tem, ko je za Barcelono nedavno debitiral 13-letni Mohamed Dabone (visok 210 centimetrov) in zaigral tudi za člane, je Real odgovoril s tem, da je v svoje vrste pripeljal 11-letnega Mousso Traoreja (visokega 207 centimetrov), ki je s svojim zunanjim izgledom sprožil nemalo vprašanj in dvomov o tem, kako je lahko toliko star deček že tako razvit.

Mohamed Dabone
Sportal Čudežni 13-letni Mohamed Dabone z zabijanjem navdušil v dresu Barcelone #video

V kratkem času je Španija ponudila dve podobni košarkarski zgodbi. Najprej so se v taboru Barcelone pohvalili, da je njihov 13-letni center Mohamed Dabone, ki meri v višino že 210 centimetrov, prihaja pa iz Burkine Faso, že zaigral za člansko zasedbo. Na pripravljalni tekmi z Girono je dosegel štiri točke in poskrbel tudi za zabijanje. Daboneja so oklicali za košarkarskega fenomena, ki bi lahko šel, če se bo temu primerno razvijal, celo po stopinjah Francoza Victorja Wembanyamo oziroma Grka Giannisa Antetokounmpa.

Zaigral proti Gironi s 13 leti:

Sledil pa je odgovor iz Madrida. Real, klub, pri katerem je svojčas blestel Luka Dončić in tam pridobil ogromno dragocenih izkušenj, je v svoje vrste pripeljal novega afriškega čudežnega dečka. Dobesedno. Moussa Traore prihaja iz Malija, šteje pa komaj 11 pomladi! Ko je madridski Real vse skupaj podkrepil z njegovo fotografijo, so se vnele debate na socialnih omrežjih. Glede na postavo in razvitost mišic namreč omenjeni Malijec na prvi pogled kaže bistveno več let. O tem se je razpisal tudi španski športni dnevnik Marca in poudaril, da je razvit kot profesionalni košarkar, ne pa kot deček, ki ga čakajo tekmovanja v (naj)mlajših kategorijah.

Tako se kmalu, ko se bodo začela tekmovanja, obeta nora primerjava z njegovimi soigralci in sovrstniki, ki so bistveno manj razviti. Radovedne ljubitelje košarke tako že zanima, kako se bo odrezal Traore februarja 2026 na uglednem turnirju Minicopa Endesa, namenjenem košarkarjem do 14 let. Na njem ne manjka mladih upov, veliko jih prihaja prav iz Afrike.

Barcelona Real Madrid Moussa Traore Mohamed Dabone
