Čehi trdijo: Skrivnostna okrvavljena ženska s Krka je Slovakinja

Primer skrivnostne ženske, ki jo je hrvaška policija pred slabim tednom našla na Krku in se ne spomni ničesar, so povzeli skoraj vsi svetovni mediji. Tudi zato se hrvaški policiji dnevno javljajo ljudje z vsega sveta, ki želijo možem v modrem pomagati identificirati 60-letnico.

Hrvaški policiji se je javila skupina čeških turistov, ki trdi, da so se s skrivnostno 60-letnico družili na Krku, poroča Index. Po trditvah Čehov je gospa, ki se ne spomni ničesar, Slovakinja. Več informacij trenutno ni znanih, vendar ima po poročanju Indexa poročilo Čehov hrvaška policija trenutno za najbolj verodostojno informacijo in je že stopila v stik s slovaškimi oblastmi. Hrvaško policijo ob vsem dogajanju skrbi predvsem to, da neznane ženske nihče ne išče.

Hrvatom se javljajo ljudje z vsega sveta

Iz hrvaške policije so za Index potrdili, da se jim javljajo ljudje z vsega sveta in želijo pomagati pri identifikaciji skrivnostne ženske. Vendar pravih koristi od informacij policija še ni imela. "Zahvaljujemo se vsem, ki nam želijo pomagati. Dobili smo več kot 30 elektronskih sporočil iz različnih držav, od Francije, Nemčije pa vse do ZDA," je po poročanju Indexa dejal Dejan Hriljac s policijske postaje Krk. Po njegovih besedah ljudje pošiljajo predvsem fotografije drugih oseb, ki so podobne skrivnostni ženski, vendar do zdaj policiji še ni uspelo najti povezave.

Zna angleško in ve, koliko je stara

Spomnimo, policija je pretekli konec tedna na otoku Krku skrivnostno žensko rešila z neobljudenega skalnatega dela. Kako se je znašla tam, ni znala pojasniti, saj se ne spomni ničesar. Tudi tega ne, kdo je. Pri sebi ni imela nobenih dokumentov ali pametnega telefona, prav tako ni znala povedati, kako je prišla na Krk oziroma kje živi. V bližini kraja, kjer so jo našli, ni bilo nobenega osebnega avtomobila, s katerim bi se lahko pripeljala do skal. Spomnila se je le, da je stara 60 let. Na vprašanja je ženska reševalcem in policistom odgovarjala v tekoči angleščini.