Buzz Aldrin s pestjo nad moškega, ki dvomi o pristanku na Luni #video

V preteklem tednu je minilo 50 let, odkar so Američani pristali na Luni, po spletu je zato znova zaokrožil posnetek, v katerem astronavt Buzz Aldrin obračuna z moškim, ki ga je žalil. Pristanek na luni še desetletja pozneje ostaja vroča tema za tiste, ki verjamejo v teorije zarote in možnost, da je bil pristanek le dobro zaigrana produkcija.