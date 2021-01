Bruselj o potrdilu o cepljenju: Ključno preprečiti diskriminacijo

Nikakor se ne sme dovoliti, da bi omejili pravice in svoboščine tistih, ki se ne morejo ali nočejo cepiti, je še poudaril podpredsednik komisije Maroš Šefčovič po virtualnem zasedanju ministrov EU za evropske zadeve, ki so danes razpravljali o tem. "Evropa je celina pravične obravnave in nediskriminacije. To je izhodišče vseh razprav o tem vprašanju," je izpostavil, navaja STA.

Še veliko negotovosti

Portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula Zacarias pa je spomnila, da je negotovosti v povezavi z virusom še veliko in da se bo ta razprava vsekakor nadaljevala. Eno je, da potrebujemo dokaz o cepljenju, drugo vprašanje pa je, kaj lahko storimo s tem dokazom, je ponazorila. Ob tem je izpostavila, da morajo meje ostati odprte. Vsi se strinjajo, da je potrdilo o cepljenju z zdravstvenega vidika nujno, vendar pa se krešejo mnenja glede pravic, ki naj bi jih zagotavljalo, in časovnega vidika uvedbe. Ker sedaj vsi še nimajo dostopa do cepiva, se vrstijo svarila pred diskriminacijo. Vrstijo se tudi opozorila, da še ni jasno, ali cepljena oseba prenaša virus. Izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla je minuli teden dejal, da zanesljivih podatkov o tem še ni in da se več jasnosti pričakuje februarja, navaja STA.

Janša ocenjuje, da bodo cepilni potni listi koristili vsem

Na vprašanje o stališču predsednika vlade Janeza Janše so v njegovem kabinetu danes zapisali, da je premier v povezavi s pobudo grškega premierja Kiriakosa glede uvedbe potnega lista oziroma potrdila o cepljenju proti covid-19 javno že povedal, da meni, da bo do tega slej kot prej prišlo ter da obveznost cepljenja za obisk posamezne države že danes ne pomeni nič novega. "Predsednik vlade je tudi že ocenil, da bodo cepilni potni listi koristili vsem," so za STA še sporočili iz njegovega kabineta.

Potrdilo o cepljenju je bilo ena osrednjih tem na današnjem virtualnem zasedanju ministrov EU za evropske zadeve, ki so opravili priprave na četrtkov virtualni vrh EU, namenjen usklajevanju pri spoprijemanju s pandemijo novega koronavirusa. Pogovori so osredotočeni tudi na dobavo cepiv, potek cepljenja in izziv novih sevov virusa, piše STA.

EU je doslej pogodbe o nabavi 2,3 milijarde odmerkov cepiv sklenila s šestimi farmacevtskimi podjetji. Za zdaj so v Uniji odobrili cepivi Pfizer-BioNTecha ter Moderne, s katerima se je Unija dogovorila za do 760 milijonov odmerkov cepiva, kar je dovolj za cepljenje 80 odstotkov Evropejcev.

Kritike, da cepljenje poteka prepočasi

A vrstijo se kritike, da proces poteka prepočasi. Prah dvigujejo tudi navedbe o dvostranskih dogovorih članic s farmacevtskimi podjetji, ki naj bi se sklepali vzporedno z evropskim procesom. Minuli konec tedna je razburila novica, da bodo pri dobavi Pfizerjevega cepiva v prihodnjih tednih zamude, poroča STA.

Veliko zaskrbljenosti vzbujajo pojavi novih sevov virusa, zaradi česar se vrstijo pozivi k pospešitvi cepljenja ter krepitvi zmogljivosti za sekvenciranje in s tem lažje spremljanje mutacij virusa. "Čim hitreje je treba cepiti čim več ljudi," je poudarila portugalska državna sekretarka.

Šefčovič pa je opozoril, da so med članicami bistvene razlike med deleži cepljenih ter pozval k premostitvi vrzeli med dostavo cepiv in cepljenjem. Znova je tudi pozval, naj članice Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) najmanj dvakrat na teden poročajo o tem, koliko cepiva so dobile in koliko ljudi so cepile.

V komisiji so sicer danes tudi pojasnili, da je Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) že pripravila tehnično platformo za enotne obrazce o lokalizaciji potnikov, znane po angleški okrajšavi PLF, in da so sedaj na potezi članice, ki morajo storiti vse potrebno za to, da se bodo povezale in izmenjevale podatke, še piše STA.