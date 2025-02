Evropska unija obžaluje odločitev ZDA o uvedbi carin na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije v odzivu na potezo Washingtona. Če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil svojo grožnjo in uvedel carine na uvoz iz EU, se bo povezava odločno odzvala, so opozorili v Bruslju.

Trump je v petek novinarjem povedal, da bodo višje carine doletele tudi EU, vendar ni znano, kdaj. V Bruslju so zatrdili, da se bo EU "odločno odzvala vsakemu trgovinskemu partnerju, ki nepošteno ali samovoljno uvede carine na blago EU", poročajo tuje tiskovne agencije.

Odprti trgi in spoštovanje pravil mednarodne trgovine so bistveni za močno in trajno gospodarsko rast. Carine povzročajo nepotrebne gospodarske motnje in spodbujajo inflacijo, s čimer škodijo vsem, opozarjajo pri Evropski komisiji.

Veliko je na kocki

"Naši trgovinski in naložbeni odnosi z ZDA so največji na svetu. Veliko je na kocki," je še dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije.

Nemški kancler Olaf Scholz pa je opozoril na učinke carin ZDA na svetovno trgovino. "Globalna izmenjava dobrin in surovin se je izkazala za veliko zgodbo o uspehu, ki je omogočila blaginjo za vse nas," je dejal v izjavi za novinarje na srečanju z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, s katerim sta se sestala v njegovi rezidenci v Chequersu pri Londonu.

Nemški kancler Olaf Scholz je po srečanju z britanskim premierjem Keirom Starmerjem dejal, da je EU močno gospodarsko območje in ima "svoje možnosti za ukrepanje". Vendar pa želi EU na podlagi te moči nadaljevati gospodarske odnose z ZDA. Foto: Guliverimage

Na vprašanje o morebitnih evropskih protiukrepih v primeru ameriških carin pa je Scholz dejal, da je EU močno gospodarsko območje in ima "svoje možnosti za ukrepanje". Vendar pa želi EU na podlagi te moči nadaljevati gospodarske odnose z ZDA, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Trump je v soboto uvedel višje carine na uvoz iz treh držav, pri čemer bo uvoz iz Kanade in Mehike, s katerima imajo ZDA sklenjen prostotrgovinski sporazum, po novem ocarinjen po 25-odstotni stopnji. Dosedanje carine na uvoz iz Kitajske pa je zvišal za deset odstotkov.