Brodolom: umrlo 31 migrantov, med njimi pet žensk in deklica #video

V brodolomu v Rokavskem prelivu je po zadnjih podatkih v sredo umrlo najmanj 31 migrantov, ki so poskušali priti iz Francije v Veliko Britanijo. Med umrlimi je pet žensk in deklica, je sinoči sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo na tej migrantski poti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je že pred tem v sredo tvitnil, da ga je tragedija šokirala in da namerava odpotovati na kraj nesreče. Obsodil je tihotapce ljudi, ki organizirajo te poti. Aretirali so štiri osebe, ki so osumljene tihotapljenja ljudi, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V vodi ležali umrli in nezavestni

Francosko notranje ministrstvo je sprva sporočilo, da so francoske patrulje našle trupla migrantov in nezavestnih ljudi v vodi, potem ko so ribiči opozorili na nesrečo, je poročala STA. Na krovu ladje je bilo sicer okoli 50 ljudi.

V iskalni akciji so sodelovali trije helikopterji in tri ladje.

At least 31 migrants died after a boat capsized in the English Channel, off the coast of Calais, northern France, French Interior Minister Gérald Darmanin said. https://t.co/jEiByABtQx — CNN (@CNN) November 24, 2021

Britanski premier Boris Johnson je zaradi razmer v Rokavskem prelivu sklical sejo odbora za izredne razmere Cobra, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb. Po seji je dejal, da je "pretresen, zgrožen in globoko užaloščen zaradi izgube življenj na morju".

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je prav tako potrdil, da je v brodolomu umrlo najmanj 31 ljudi, je v prvem odzivu dejal, da Francija ne bo dopustila, da bi Rokavski preliv postal "pokopališče". Obljubil je tudi, da bodo ugotovili, kdo je odgovoren za tragedijo.

Pariz in London enotno proti migrantskim prehodom

Voditelja sta sporočila, da bosta državi okrepili boj proti "smrtonosnim" prehodom na tej migrantski poti proti Angliji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Oba voditelja sta bila jasna, da je /.../ tragična izguba življenj močan opomnik, da je ključnega pomena ohraniti vse možnosti za ustavitev teh smrtonosnih prehodov in zlomiti poslovni model kriminalnih združb," je dejal tiskovni predstavnik britanske vlade.

UK PM Johnson and French President Macron agree to step up efforts to prevent migrant crossings https://t.co/IZxNS42j5L pic.twitter.com/q2nBTbvsNO — Reuters (@Reuters) November 25, 2021

Tragedija se je zgodila v času zaostrovanja napetosti med Parizom in Londonom zaradi števila ljudi, ki prečkajo Rokavski preliv. London namreč poziva Pariz, naj bo bolj strog pri preprečevanju migrantom, da bi se podali na pot.

Po podatkih francoskih oblasti je letos poskušalo preliv prečkati že 31.500 ljudi, na morju pa so rešili 7.800 ljudi.