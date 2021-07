Britanski minister za zdravje pozitiven na hitrem testu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski minister za zdravje Sajid Javid je bil danes na hitrem testu pozitiven na okužb z novim koronavirusom in je zato v samoizolaciji. Kljub vse večjem številu okužb britanska vlada vztraja, da bodo v ponedeljek na Otoku sprostili večino omejitev

Javid, ki je prevzel ministrstvo za zdravje 26. junija, je danes na Twitterju objavil videoposnetek, v katerem je povedal, da se je ponoči slabo počutil in je zato opravil hitri test na okužbo, ki je bil pozitiven. "Sedaj sem torej doma v samoizolaciji skupaj z družino, dokler ne dobim rezultata PCR testa. Hvaležen sem, da sem bil cepljen z dvema odmerkoma cepiva in zaenkrat so moji simptomi zelo blagi," je dodal.

Če PCR test ne bo negativen, bo moral Javid v samoizolaciji ostati najmanj deset dni.

Javid je v posnetku še pozval vse, ki imajo kakršnekoli simptome, naj se testirajo. "Če bomo vsi odigrali svojo vlogo, ne bomo varovali le sebe in bližnje, ampak tudi zdravstveni sistem ter pomagali ohraniti naš način življenja," je povedal.

V Veliki Britaniji so v petek prvič od sredine januarja potrdili več kot 50 tisoč novih okužb. Javid pa je posvaril, da bi se lahko številka v prihodnjih tednih podvojila. Vlada kljub temu vztraja pri načrtu, da bodo v ponedeljek sprostili večino omejitev, saj sta dve tretjini odraslih že cepljeni.