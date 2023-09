Brezplačni učbeniki v Srbiji le za izbrance. Oglasil se je tudi Vučić.

Brezplačne učbenike so v Srbiji prejeli samo učenci nekaterih mest in razredov.

Brezplačne učbenike so v Srbiji prejeli samo učenci nekaterih mest in razredov. Foto: STA

Medtem ko so vsi učenci osnovnih šol v Beogradu in Surdulici za novo šolsko leto prejeli brezplačne učbenike, mora večina staršev v številnih drugih občinah v Srbiji ta izdatek kriti iz svojega gospodinjskega proračuna. Neenako obravnavanje učencev je v Srbiji povzročilo številne negativne odzive, sprožili so celo spletno peticijo, napovedujejo pa tudi proteste. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob tem izjavil: "Nič ni zastonj."

Oblasti glavnega mesta Srbije so se odločile, da bodo od šolskega leta 2023 vsi osnovnošolci in srednješolci prejeli brezplačne učbenike, predšolskim otrokom pa bodo omogočili brezplačne ure angleščine.

Ministrica za izobraževanje Slavica Đukić Dejanović je pojasnila, "da so brezplačni učbeniki stvar občin", in ob tem župane pozvala, da razdelitev brezplačnih učbenikov postavijo na prvo mesto. A župani ob tem opozarjajo, da v občinskih proračunih nimajo dovolj denarja, da bi vsem učencem zagotovili brezplačne učbenike, zato se pogosto odločajo za pomoč socialno najbolj ogroženim in družinam z več otroki.

Zaradi neenakega obravnavanja so starši sprožili spletno peticijo, ki jo je do 31. avgusta do 16. ure podpisalo več kot 35 tisoč ljudi. "Kot da moji otroci, ki živijo v Smederevu, v tej državi ne veljajo nič," je za srbski BBC dejala Miljana, mati dveh osnovnošolcev iz mesta, ki je od Beograda oddaljeno okoli 70 kilometrov.

Na pritožbe staršev in ministrstva se je odzval tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki je opozoril, da "nič ni zastonj" in da na koncu vse vedno plačajo državljani.

Kdo je upravičen do brezplačnih učbenikov?

Poleg beograjskih osnovnošolcev in srednješolcev so do brezplačnih knjig upravičeni tudi dijaki iz Surdulice, občine, v kateri živi približno 20 tisoč prebivalcev.

V Nišu, največjem mestu na jugu Srbije, imajo medtem brezplačne učbenike le učenci prvega razreda osnovnih šol. Tamkajšnja opozicija zahteva, da vsi učenci prejmejo brezplačne učbenike, ta teden pa bodo te zahteve ponovili na protestnem shodu.

Brezplačne učbenike so prejeli tudi učenci prvega razreda v Novem Sadu in Zrenjaninu ter učenci nižjih razredov v Kragujevcu, v občini Vlasotince in Priboj pa so za nakup učbenikov za prvošolčke namenili vrednostni bon. V Vlasotnici za 80 evrov, v Priboju pa za sto evrov.

V mestih Šabac in Novi Pazar so razen brezplačnih učbenikov učencem prvih razredov namenili tudi brezplačne nahrbtnike, v Pirotu na vzhodu Srbije pa so učbeniki brezplačni za otroke iz socialno ogroženih družin in družine, ki imajo tretjega otroka.

"V Pazarju živi veliko učencev, proračun pa je v primerjavi z Beogradom in drugimi večjimi mesti manjši, zato je težko pokriti stroške za vse," je ob tem dejal Edin Dugopoljac, vodja aktiva direktorjev osnovnih šol v mestu Novi Pazar.

V občini Bor učenike plačali Kitajci

Po poročanju Radia Slovenija je v kraju Bor občina plačala učbenike vsem mlajšim učencem, vsem preostalim pa jih je kupilo kitajsko podjetje, ki deluje v lokalnem okolju.

Na zavodu za učbenike so za srbski BBC navedli, da cena učbenikov za nižje razrede osnovne šole v povprečju znaša okoli 60 evrov, za komplet učbenikov za učence od 5. do 8. razreda pa morajo starši nameniti od 80 do 160 evrov.



Po podatkih republiškega zavoda za statistiko je povprečna plača v Srbiji junija znašala nekaj manj kot 718 evrov, minimalna plača pa 353 evrov.