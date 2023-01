Napaka v osnovnošolskem učbeniku, zaradi katere se mnogi držijo za glavo

"Franklin D. Roosevelt se je med igranjem pola poškodoval in ostal paraliziran," se glasi trditev, zapisana v učbeniku za zgodovino z naslovom Raziskujem preteklost, iz katerega se učijo slovenski devetošolci. A v resnici je nekdanji ameriški predsednik zbolel za otroško paralizo (poliomielitis, krajše polio). "Popravek je bil zagotovo zabeležen, a smo ga pomotoma izpustili pri zadnjem pregledu gradiva," pojasnjujejo pri založbi Rokus Klett, ki je omenjeni učbenik izdala leta 2013. Napako so v spletni različici učbenika že popravili, tiskano izdajo pa bodo popravili ob prvem ponatisu. Odzvali so se tudi z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer so dejali, da bodo zdrs preverili in ugotovitve poslali komisiji.

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija trditve, zapisane v učbeniku za zgodovino za deveti razred z naslovom Raziskujem svet avtorjev Jelke Mirande Razpotnik in Damjana Snoja. Objava je med uporabniki sprožila številne kritike, predvsem pa vprašanja o verodostojnosti učbenikov, iz katerih se učijo učenci.

Avtor besedila je otroško paralizo (poliomielitis, krajše polio), nalezljivo virusno bolezen, ki prizadene živčni sistem in povzroča ohromitve, za katero je pri 39 letih zbolel tudi nekdanji predsednik ZDA Franklin Delano Roosevelt, zamenjal za igranje pola, aristokratskega športa, pri katerem igralec jezdi konja in s palico poskuša zadeti čim več golov.

Napako so spregledali pri zadnjem pregledovanju gradiva

Foto: Emka.si "Omenjeni učbenik se je pripravljal med letoma 2011 in 2012 in je bil izdan v letu 2013, kar pomeni, da je minilo deset let od njegove izdaje. Danes žal težko preverimo delovne zapiske, kjer je popravek gotovo bil zabeležen, a smo ga pomotoma izpustili pri zadnjem pregledu gradiva," so pojasnili pri založbi.

"Pri založbi smo zavezani skrbi za pripravo najkakovostnejših gradiv in delujemo na najvišji stopnji strokovnosti, o čemer priča tudi visok delež zadovoljnih uporabnikov, odličnih ocen učiteljev in nagrad strokovnih komisij. Te rezultate dosegamo z ekipo potrjenih strokovnjakov in predanih posameznikov. Kljub temu se napake včasih le zgodijo, tokrat smo jo pri zadnjem pregledovanju gradiva žal spregledali," so še povedali.

Pri opisu učbenika je sicer zapisano, da "posodobljen učbenik Raziskujem preteklost 9 ohranja vse dobre lastnosti prve izdaje in omogoča uporabo sodobnih pristopov pri poučevanju zgodovine, spodbuja kritičnost ter pridobivanje spretnosti povezovanja različnih veščin, znanj in izkušenj. Posodobljen učbenik je učbenik novih generacij. Vanj so vključena spoznanja sodobnega zgodovinopisja in didaktike zgodovine."

Nastalo napako obžalujejo, ob prvem ponatisu jo bodo popravili

"Čeprav si napak ne želimo in jih ne dopuščamo, se zavedamo, da se zgodi tudi kaj takega. Napačno navedbo obžalujemo in se zanjo iskreno opravičujemo," so navedli. Dodajajo, da pri nastanku učbenika sodeluje več ljudi - avtorji, urednik, recenzenti, "zato je še toliko težje s prstom pokazati na točno določeno osebo, česar tudi sicer ne želimo storiti, saj verjamemo v timsko delo in s tem tudi v timsko odgovornost za končni izdelek".

Zadnji pregled pred tiskom sicer opravi urednik, učbenik pa je potrdil tudi strokovni svet za izobraževanje, so še dejali in tudi ukrepali. "V tem trenutku se nam zdi pomembno, da se napako v tiskanem gradivu popravi in da so uporabniki, ki digitalnih gradiv ne uporabljajo, obveščeni o napaki, za kar smo poskrbeli tudi z obvestilom na naših spletnih straneh."

Popravljena izdaja je na voljo v elektronskem gradivu. Tiskano izdajo bodo popravili ob prvem ponatisu.

Zavod za šolstvo: Zdrs bomo preverili in ugotovitve poslali komisiji

Ministrstvo za izobraževanje, na katero smo prav tako naslovili vprašanja, je vprašanja odstopilo Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, od koder so odgovorili, da bodo predstavljeni vsebinski oziroma redakcijski zdrs preverili in ugotovitve posredovali Komisiji za učbenike pri Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje v postopek ugotavljanja in odpravljanja napak v učbenikih.

Opozorili so, da so za vsebino, didaktično organiziranost in podobo učbenikov odgovorni avtorji, recenzenti, uredniki, lektorji in oblikovalci.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo in pristojni strokovni svet opravlja preglede v razmerju do ciljev, standardov ter vključenih vsebin učnih načrtov oziroma katalogov znanja, pri čemer pogosto opozarja na nedoslednosti, pomanjkljivosti in neposredno vpliva na založbe v smeri odpravljanja pomanjkljivosti, ne samo tistih, ki so vezane učni na načrt, temveč tudi tistih, ki so vezane na didaktiko in organizacijo podanih vsebin ter na stvarne, faktografske napake.

Napake se lahko zgodijo v različnih fazah nastajanja učbenikov, zato so opozorila na napake dobrodošla in v pomoč razvoju kakovosti učbenikov, so še poudarili.