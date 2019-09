Brat Borisa Johnsona odstopil iz britanske vlade

Mlajši brat britanskega premierja Borisa Johnsona – Jo Johnson – je danes sporočil, da odstopa s položaja visokega vladnega uradnika, in se umaknil iz parlamenta. Kot je pojasnil, je postal ujet med družinsko zvestobo in nacionalnim interesom.

"V zadnjih tednih sem bil ujet med družinsko zvestobo in nacionalnim interesom – to je nerešljiva napetost in čas za druge, da prevzamejo moji vlogi poslanca in sekretarja," je tvitnil Jo Johnson.

Nov udarec za britanskega premierja

Mlajši brat britanskega premierja je na referendumu leta 2016 glasoval za obstanek Združenega kraljestva v Evropski uniji. Služil je v vladah pod tremi premierji. Lani je odstopil s položaja sekretarja v protest ločitvenega sporazuma, ki ga je Theresa May sklenila z Brusljem. V vlado je ponovno vstopil, ko je vodenje konservativcev prevzel njegov brat, poroča britanski BBC.

Britanski poslanci so v sredo zavrnili predlog Johnsona za razpis predčasnih volitev, pred tem pa sprejeli zakon, ki preprečuje brexit brez dogovora. Britanska vlada je ta teden v parlamentu tudi izgubila večino, sprva zaradi prestopa enega od poslancev, kasneje pa so iz stranke izključili 21 upornih konservativcev, ki na naslednjih volitvah tako ne bodo nastopili na listi torijcev, v parlamentu pa zdaj sedijo kot neodvisni poslanci.