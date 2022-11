Bolsonaro svojim podpornikom: Odpravite blokado cest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Odpravite blokado cest," je svoje podpornike pozval Bolsonaro in dodal, da se mu blokade "ne zdijo del legitimnih demonstracij". Vendar pa so demonstracije, ki potekajo drugod, na primer na trgih, dobrodošle, je dejal. Foto: Reuters

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je svoje podpornike, ki protestirajo zaradi njegovega poraza v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev, v sredo pozval, naj nehajo blokirati ceste in protestirajo drugje. Protestniki, ki so z zasedbo cest povzročili motnje po vsej državi, ob tem pozivajo k vojaškemu prevzemu oblasti.

Privrženci skrajno desnega voditelja se zbirajo pred vojaškimi objekti v večjih brazilskih mestih in blokirajo avtoceste v več kot polovici zveznih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti se nadaljujejo predvsem v Sao Paulu, Riu de Janeiru in prestolnici Brasilia. Demonstracije v Sao Paulu je zaznamovalo tudi nasilje, ko je motorist zapeljal v množico protestnikov in poškodoval najmanj sedem ljudi.

Število cestnih blokad se je zmanjšalo po vsej državi

Po podatkih policije se je število cestnih blokad po vsej državi v sredo zmanjšalo z 271 na 146. Blokade so sicer povzročile motnje po vsej Braziliji. Glavno letališče v Sao Paulu je zaradi protestov odpovedalo 48 poletov.

Bolsonaro še ni priznal poraza na volitvah

Bolsonaro do zdaj še ni priznal poraza na nedeljskih volitvah, je pa v torek v kratkem govoru dejal, da bo ravnal v skladu z ustavo. Ob tem je pozval k mirnim protestom, ki so po njegovem mnenju posledica ogorčenja in občutka nepravičnosti zaradi načina izvedbe volitev.

Vodja njegovega kabineta Ciro Nogueira je sicer kasneje potrdil, da se bo začel "proces predaje oblasti". Je pa poraz na volitvah v sredo priznal Bolsonarov zaveznik in podpredsednik Hamilton Mourao. Ob tem je dejal, da verjame, da med volitvami ni bilo goljufij.

Na nedeljskih volitvah je slavil Lula da Silva

Na nedeljskih predsedniških volitvah v Braziliji je s 50,9 odstotka glasov zmagal levičarski kandidat in nekdanji predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. To bo njegov tretji mandat na tem položaju.