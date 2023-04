Se Franciji obetajo spremembe?

Francoska vlada je pokojninsko reformo, eno glavnih predvolilnih obljub predsednika Emmanuela Macrona, uradno napovedala v začetku leta. Njen sprejem naj bi bil nujen, sicer naj bi se pokojninski sistem v državi sesul.

Predlagane spremembe, zlasti dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let in daljše obdobje vplačevanja v pokojninsko blagajno, so na noge spravile sindikate in v zadnjih mesecih so stavke in protesti, ki so se pogosto sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili številna področja javnega življenja.

Na protestih približno 300 tisoč ljudi

Na četrtkovih protestih se je na ulicah francoskih mest po uradnih podatkih znova zbralo približno 380 tisoč ljudi, sindikati pa so poročali o več kot milijonu protestnikov.

Na ustavni svet so se obrnile štiri strani, tri skupine poslancev z levice in desnice ter premierka Elisabeth Borne, ki zdaj čakajo na odločitev o ustavnosti reforme. Devetčlanski ustavni svet lahko zakon, ki ga je vlada marca sprejela mimo parlamenta, bodisi v celoti potrdi bodisi v celoti ali delno zavrne.

Če bodo člani sveta reformi prižgali zeleno luč, bo ta z Macronovim podpisom lahko postala zakon. Če ga v celoti zavrnejo, pa zakona ni mogoče uveljaviti. V primeru delne zavrnitve pa obstaja možnost vnovičnega odločanja o predlogu reforme, tokrat brez zavrnjenih delov.