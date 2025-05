Bo Trump še tretjič obtožen?

Trump je prvi predsednik, ki se je v prvem mandatu soočil z dvema ustavnima obtožbama, leta 2019 zaradi obtožb zlorabe oblasti in oviranja kongresa ter leta 2021 zaradi obtožb spodbujanja vstaje. V obeh primerih predlogi niso pridobili potrebne dvotretjinske podpore v senatu, kar je privedlo do oprostilnih sodb.

Demokrati, ki govorijo o tretji ustavni obtožbi, trdijo, da Trumpove politike spodkopavajo demokratične norme. Republikanci po drugi strani menijo, da je predsednik tarča spletk nasprotnikov, ki so bili na volitvah poraženi, zato tudi med demokrati ni soglasja glede ustavne obtožbe.

Spisek očitkov se hitro širi

Spisek zlorab, ki jih demokrati očitajo Trumpu po dobrih stotih dneh na oblasti, je vse bolj obsežen. Ker jih večina izvira iz njegovih izvršnih odredb, tudi ni dvoma o Trumpovi odgovornosti zanje. Kaj mu očitajo?

Oviranje pravosodja in zloraba izvršilne oblasti, vključno z zavračanjem zakonitih postopkov, nezakonitimi deportacijami, neupoštevanjem sodnih odredb in zlorabo pravosodnega ministrstva.

Uzurpacija proračunskih pooblastil, denimo pri razpuščanju agencij, ki jih je ustanovil kongres, in pri zasegu zveznih sredstev.

Zloraba trgovinskih pristojnosti in mednarodna agresija, vključno z uvedbo gospodarsko škodljivih carin in grožnjami z vojaško invazijo na suverene države.

Kršitev pravic iz prvega amandmaja, s povračilnimi ukrepi proti kritikom, medijem in odvetnikom, ki uveljavljajo z ustavo zaščiteno svobodo govora.

Ustanovitev nezakonitega urada – ministrstva za vladno učinkovitost (DOGE) in nezakonito pooblaščanje Elona Muska za enostransko kršenje ustave.

Podkupovanje in korupcija se nanašata na zavračanje kazenskih zadev, sprejemanje prejemkov iz tujine ter izsiljevanje poravnav za osebno in politično korist.

Tiranska prekoračitev oblasti, pri čemer Trumpu očitajo prizadevanja za utrditev nenadzorovane moči, spodkopavanje državljanskih svoboščin in kljubovanje ustavnim omejitvam predsedniške oblasti.

Vmesne volitve 2026

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson in ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Guliverimage

Med demokrati v kongresu se vse pogosteje omenja tretjo ustavno obtožbo, če jim bo leta 2026 uspelo prevzeti nadzor nad predstavniškim domom. Trenutno je namreč tako, da bi predstavniški dom, ki mu zdaj predseduje Trumpu naklonjeni Mike Johnson, precej manj verjetno potrdil resolucijo o ustavni obtožbi, kot pa zaprosil Kanado, naj ZDA sprejme kot svojo 11. provinco, razmere slikovito komentira kolumnist spletne strani Intelligencer.

Vendar pa je tudi mogoče, da bi pred vmesnimi volitvami 2026 republikanci grožnjo z ustavno obtožbo izkoristili za mobilizacijo baze MAGA. Podobno je uspelo nekdanjemu predsedniku Billu Clintonu leta 1998, ko je demokratom uspel redek podvig, da so na vmesnih volitvah pridobili v predstavniškem domu, hkrati pa nadzorovali Belo hišo, kar pripisujejo tedanji republikanski pobudi za ustavno obtožbo.

Trumpa pa nič ne bi bolj razveselilo kot to, da bi kljub popolnemu nadzoru nad zvezno vlado in neverjetno žaljivi ravni dejanj in svoje retorike lahko ponovno igral žrtev strankarskega preganjanja, so zapisali v Newsweeku.