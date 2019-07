Bizon napadel devetletno deklico #video

Dogodek se je pripetil v ponedeljek in, kot je dejal očividec, se je skupina 50 ljudi dlje časa sprehajala v neposredni bližini živali. Bizon je, kot kaže, postal razdražen in napadel devetletno deklico. Zapodil se je za njo in jo vrgel več metrov visoko, nato pa je končala na tleh.

Ni prvi napad

Punčko so po napadu takoj odpeljali v bolnišnico. Kot poročajo mediji, je preživela. Ker pa je posnetek napada zakrožil po Twitterju, uporabniki niso skoparili z očitki staršem, ki bi jo morali po njihovem mnenju obvarovati, ne pa zbežati stran, kot je vidno na posnetku.

Pravila nacionalnega parka, ki se razprostira vse od Wyominga, Montane do Idaha, narekujejo, da morajo obiskovalci upoštevati varnostno razdaljo, kar pomeni 25 metrov od bizonov in losov in 100 metrov od naravnih plenilcev, kot so volkovi in medvedi, poroča Reuters.

Sicer pa to ni prvi napad bizona v omenjenem parku. Žival naj bi po navedbah parka lani napadla žensko, ki je bila ravno tako del turistične skupine, še povzema Reuters.