Bizarno: uporabljene kondome so prekuhali in znova prodali #video #foto

Na posnetkih vietnamske državne televizije, ki so nastali po policijski akciji, je videti skladišče z desetinami polnih vreč že uporabljenih kondomov. Kot so povedali na policiji, so v vrečah našli za 360 kilogramov oziroma 345 tisoč uporabljenih kondomov.

Ena od žensk, ki so jo policisti pridržali, je povedala, da so uporabljene kondome zavreli v vodi, nato pa so jih ponovno prodali na trgu. Kot je razkrila, so ji za vsak kilogram kondomov, ki jih je oprala, posušila in ponovno oblikovala, plačali 0,17 ameriškega dolarja (15 evrskih centov).

Policija za zdaj nima podatkov, koliko tovrstnih kondomov je bilo poslanih na tržišče.