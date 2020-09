Med nesrečo je imela noge na armaturki. Posledice so izjemno hude.

The day before I got my new Italian ceramic forehead... Posted by Gráinne Kealy on Thursday, 10 August 2017

Zlomljene je imela vse obrazne kosti

Ob trku avtomobila so se sprožile varnostne blazine in njena kolena so s hitrostjo 190 kilometrov na uro udarila Grainne v glavo, kar ji je pustilo trajne posledice. Zlomljene je imela vse kosti na obrazu, zdravniki pa so ji morali celo odstraniti čelo. V zadnjih letih je morala čez vrsto plastičnih operacij, piše hrvaški portal 24sata.

Eno leto je živela brez čela

Danes 36-letna Grainne je povedala, da si je tisto jutro ravno kupila nove škornje. Čeprav nima navade tega početi, je tisti dan svoje noge postavila na armaturno ploščo, na zračno blazino. Razkrila je, da so ji zdravniki takrat povedali, da ima polomljene vse obrazne kosti. Te so ji morali po nesreči odstraniti, jih sestaviti in nato ponovno namestiti. Po letu dni se je morala zaradi zapletov vrniti v bolnišnico, kjer so ji odstranili čelo, brez katerega je nato živela eno leto. Za tem so ji na to mesto vstavili keramično kost, še piše medij.

What a difference a decade makes.... (and a neurosurgeon, a plastic surgeon, a max fax team, an ENT surgeon, an eye... Posted by Gráinne Kealy on Friday, 17 June 2016

Svarilo vsem, ki noge postavljajo na armaturno ploščo

"Še vedno se ne morem pogledati v ogledalo," je dejala Irka, ki ima še danes močne glavobole ter se na trenutke zmede in težko zbere. Vse, ki svoje noge med vožnjo postavljajo na armaturno ploščo, poskuša s svojo zgodbo prepričati, da je to nevarno početje. Na svojem profilu na Facebooku na to opozarja tudi z objavo, v kateri je kritična do zvezdnikov, ki to počnejo.