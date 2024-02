Bizarno: picopek s prstom vrtal po nosu, nato pa naredil to #video

Po internetu je zaokrožil posnetek, na katerem si japonski picopek v eni izmed znanih restavracij vrta po nosu in nato prst obriše v testo za pico. Številni so nad njegovim početjem, čeprav je šlo najverjetneje za šalo, ogorčeni.

Na Japonskem je v začetku tedna precej viralen postal posnetek picopeka, ki v restavraciji Domino's Pizza pripravlja testo za pico in si pri gnetenju testa najprej povrta po nosu, nato pa prst obriše v testo za pico. Posnetek so sprva objavili na forumu spletne strani Bakusai.

Zaposleni, ki je oblečen v uniformo ameriške verige picerij, v modrih rokavicah gnete testo in ob tem govori z osebo, ki celotno dogajanje snema. S posnetka je mogoče razbrati, da se tako zaposleni kot snemalec ob snemanju videa zabavata. Posnetek pa naj bi nastal v eni izmed picerij v japonski prefekturi Hjogo. Oseba na videoposnetku je bila v trgovini Amagasaki honorarno zaposlena.

Iz podružnice Domino's so se že opravičili

Posnetek, ki je kmalu zaokrožil po spletu, je sprožil pravo ogoročenje med gledalci, japonska podružnica podjetja Domino’s Pizza pa se je v objavi na družbenem omrežju X že kmalu opravičila za "neprimerno vedenje" svojega zaposlenega. "Globoko se opravičujemo, ker je bilo našim cenjenim strankam neprijetno," so zapisali v podjetju in dodali, da je posnetek nastal po zaprtju poslovalnice, prav tako pa testo ni bilo uporabljeno pri pripravi nobene pice in so vso preostalo testo zavrgli, saj je šlo za pripravo testa za 24-urni postopek fermentacije.

Poslovanje v piceriji so ustavili, zaposlenega pa kaznovali v skladu s smernicami v podjetju, je poročal The Japan Times.