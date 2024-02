Atraktiven prosti strel Aleksandra Čeferina #video

Predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina je na obisku Ugande spremljala delegacija Uefe, v kateri so tudi člani zlate slovenske generacije Boštjan Cesar, Milivoje Novaković, Milenko Ačimović in Miran Pavlin. Na dobrodelni tekmi, ki so jo gostje dobili s kar 7:1 je pet golov zabil Novaković, dva pa je prispeval Čeferin. Edini gol za gostitelje je iz enajstmetrovke zabil Hamson Obua.

With UEFA President Ceferin on his second visit in Uganda. He got his name on the score sheet after scoring from a well taken free kick 👏 . pic.twitter.com/LaxuexS2L7