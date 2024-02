"Vesel sem, da sem ponovno v Ugandi, pred slabim letom dni sem bil prvič v tej čudoviti afriški državi. V njej sem videl tudi nekaj lepih nogometnih projektov, eden je zrasel tudi s podporo fundacije za otroke Uefe," je na medijskem dogodku po prihodu dejal Čeferin. Skupaj s preostalo delegacijo ga je sprejelo vodstvo parlamenta in vodilni predstavniki države na čelu s ministrom za šport Petrom Ogwangom.

"Zelo lepa izkušnja, zelo dobri in prijazni ljudje so tu. Tekma je bila tudi zelo dobra, mi pa smo bilo malo boljši," je diplomatsko po tekmi v biseru Afrike, kot svoji 45-milijonski deželi pravijo domačini, sporočil predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović.

V delegaciji Uefe je bilo skupaj 23 predstavnikov, poleg že omenjenih še Robert Koren, Mišo Brečko, Branko Ilić, Bojan Jokić, Jože Prelogar, Goran Cvijanović, Blažo Marojević, Robert Volk, Silvo Vrhovec, Luka Pavlin, Goran Barišić, Mitja Sojer, Andrej Sojer, Gregor Šmajd, Branimir Ivka, Ivan Devčić in Francesco Antonio Campagna, ki je zadolžen za protokol v Uefi.

Predsednik Uefe je bil v Ugandi že lani, ko se je tam ustavil na poti na volilni kongres Mednarodne nogometne zveze Fife v sosednji Ruandi, kjer je bil švicarsko-italijanski poslovnež Gianni Infantino kot edini kandidat potrjen za nov mandat.

Tedaj si je Čeferin v prestolnici Ugande, ki ima s predmestji 8,3 milijona prebivalcev, ob begunskem centru ogledal nogometno igrišče s tribuno. Tega je financirala fundacija za otroke Uefe, ki je Evropi in na drugih celinah doslej zgradila ali obnovila 80 nogometnih igrišč in podprla 412 projektov.

Eden izmed njih je delovanje fundacije Aliguma v predmestju Acholi, kjer v zelo težkih pogojih živijo begunci po zadnji državljanski vojni v tej vzhodnoafriški državi, ki je bila v času slovenskega osamosvajanja.

"Vesel sem, da je zrasel nogometni objekt, ki vliva tukajšnjim ljudem upanje na boljše življenje in marsikdo je ob pomoči fundacije Aliguma to že tudi uresničil. Pri tem veliko vlogo igra nogomet, ki združuje različne rase, verstva in prepričanja ter ljudi iz različnih socialnih okolij," je izpostavil Čeferin.

Fundacija Aliguma je s finančno pomočjo Uefe v slamu zgradila manjši stadion. V njegovi okolici so pred tem uredili teren tako, da se ob nalivih ne poseda več, da bi ogrožal barakarsko naselje nad njim.

Šport in nogomet pa na zelenici, ki je prej ni bilo, omogoča druženju mladine, ki se tako lahko izogne slabim stranem življenja. Ob njem je namreč zrasel tudi center, v katerem med drugim skrbijo tudi za pomoč pri izobraževanju otrok z zbiranjem finančnih sredstev za šolanje. To v Ugandi, tako kot zdravstvo, ni brezplačno.

