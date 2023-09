Bivši italijanski predsednik v kritičnem stanju

98-letnega Napolitana so sprejeli na zdravljenje v bolnišnico v Rimu kmalu po njegovem rojstnem dnevu 29. junija. Njegovo zdravstveno stanje je že nekaj časa slabo, se je pa sedaj še poslabšalo in ga označujejo za kritično.

Napolitano je predsednik z najdaljšim stažem, ki je služil dva mandata med letoma 2006 in 2015. Za seboj ima dolgo politično kariero, med drugim je bil notranji minister, velja pa tudi za enega najvidnejših zmernih reformatorjev v nekdaj močni Komunistični partiji Italije (PCI), največji komunistični stranki v zahodni Evropi.

Bivši italijanski predsednik je pripomogel tudi k otoplitvi odnosov med Slovenijo in Italijo. Zgodovinsko je bilo namreč srečanje takratnih predsednikov Italije, Slovenije, Hrvaške, Giorgia Napolitana, Danila Türka in Iva Josipovića v Trstu, ko so julija 2010 obiskali tudi Narodni dom v Trstu. Takrat so se zavzeli za preseganje tragedij iz preteklosti. Ob obisku Slovenije leta 2012 pa je Napolitano postal prvi tuji predsednik, ki je nagovoril državni zbor.