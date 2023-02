Bitke se zaostrujejo, Rusi v boj pošiljajo nove enote #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.39 Ukrajinci: Rusija zbira vojake za morebitno ofenzivo v Lugansku

Moskva zbira dodatne enote za morebiten napad na regijo Lugansk, trdijo ukrajinske oblasti.

Intenzivni spopadi še naprej divjajo okoli mesta Bahmut ter bližnjih mestih Soledar in Vuhledar, so sporočili iz urada ukrajinskega predsednika. "Bitke se stopnjujejo," je dejal Pavlo Kirilenko, guverner Donecka, in dodal: "Rusi v boj pošiljajo nove enote, ki uničujejo naša mesta in vasi."

6.32 Prigožin je iz pilotske kabine povabil Zelenskega na zračni dvoboj

Ustanovitelj ruske skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je v ponedeljek objavil videoposnetek sebe v pilotski kabini vojaškega letala, na katerem na zračni dvoboj izzove ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Posnetek je objavila Prigožinova tiskovna služba. Ta navaja, da je bil posnet v bombniku su-24, ki ga je pilotiral Wagner.

Gre za zadnjega v nizu videoposnetkov in izjav, s katerimi želi Prigožin promovirati sebe in svojo zasebno vojsko kot vodilno v ruskih vojaških operacijah v vzhodni Ukrajini.

"Volodimir Zelenski, pristali smo. Bombardirali smo Bahmut," pravi Prigožin v kratkem videu.

"Jutri bom letel z migom-29. Če želite, se srečamo na nebu. Če zmagate, zavzamete Bahmut, če ne, bomo napredovali vse do Dnepra," doda.

Prigožin je šele septembra lani priznal, da je ustanovitelj skupine Wagner, ki že leta deluje na Bližnjem vzhodu in v Afriki.