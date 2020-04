Bitka se nadaljuje, znanstveniki s spodbudnimi novicami

Strokovnjaki domnevajo, da imunska zaščita po okužbi z novim koronavirusom traja od enega do dveh let po okužbi.

Strokovnjaki domnevajo, da imunska zaščita po okužbi z novim koronavirusom traja od enega do dveh let po okužbi. Foto: Getty Images

Kot sta pojasnila virologinja Melanie Brinkmann iz centra za preučevanje nalezljivih bolezni v Braunschweigu v Nemčiji in vodja inštituta za virologijo na univerzi v Giessnu Friedemann Weber, človeško telo po okužbi z novim koronavirusom proizvede protitelesa. Iz izkušenj z drugimi koronavirusi strokovnjaki domnevajo, da imunska zaščita traja od enega do dveh let po okužbi, sta po pisanju STA pojasnila strokovnjaka.

Človek po okužbi z novim koronavirusom nekaj let imun

"Vse kaže, da je človek po okužbi z virusom sars-cov-2 najmanj nekaj let varen pred novo okužbo," je dejal tudi predsednik nemškega društva za imunologijo Thomas Kamradt. Kot je dodal, je sicer težko reči kaj bolj natančnega, saj so dostopni šele prvi testi protiteles, dolgoročnih raziskav pa tudi še ni, ker za to bolezen vemo šele nekaj mesecev.

Glede na statistične izračune mora biti okuženih od 60 do 70 odstotkov populacije, preden se pandemija umiri sama od sebe, torej brez cepljenja. Foto: Reuters

Kako dolgo traja zaščita telesa s protitelesi, je po besedah Kamradta odvisno od tega, kako hitro se zmanjšuje koncentracija protiteles v krvi oziroma tako imenovanih titer protiteles. Višji ko je titer, močnejša je zaščita, je pojasnil strokovnjak s prej omenjene nemške univerze. Po njegovih besedah bi bilo izredno neobičajno, če protitelesa, ki jih proizvede telo po okužbi, ne bi ščitila pred novo okužbo.

Da se pandemija umiri, se mora okužiti od 60 do 70 odstotkov populacije

Brinkmannova in Weber menita, da bo zanimivo preučiti titer protiteles pri ljudeh z različnim potekom bolezni. Na ta način bi lahko ugotovili, ali so pri ljudeh s še posebej težko obliko bolezni sploh nastala protitelesa. Lahko bi tudi ugotovili, na kateri stopnji bolezni se razvijejo specifična protitelesa.

Po mnenju obeh strokovnjakov je zdaj treba ugotoviti, kateri testi za protitelesa so zanesljivi, in opravljati testiranja v širši populaciji. To je pomembno zato, da bi ugotovili, koliko ljudi po okužbi ni razvilo simptomov in s tem, kolikšen delež prebivalstva je verjetno že imun.

Glede na statistične izračune se mora okužiti od 60 do 70 odstotkov populacije, preden se pandemija umiri sama od sebe, torej brez cepljenja. Berlinski virolog Christian Drosten pravi, da od okužbe do razvoja protiteles mine okoli deset dni, poroča STA.