BiH korak bližje sodelovanju s Frontexom

Svet Evropske unije je danes sprejel sklep, ki EU omogoča podpis sporazuma o sodelovanju med Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) ter Bosno in Hercegovino. Soglasje k sporazumu mora pred njegovim sprejetjem dati še Evropski parlament. Sporazum s Frontexom je eden od pogojev za začetek pristopnih pogajanj BiH z EU.

Predstavniki EU in oblasti BiH so sredi decembra v Sarajevu parafirali sporazum o sodelovanju med državo in Frontexom, Svet EU pa je danes sprejel sklep, ki EU omogoča podpis sporazuma z BiH.

Sporazum bo EU in BiH omogočil organizacijo skupnih operacij, v katerih bodo sodelovali mejni policisti Frontexa ter BiH, so danes sporočili iz Sveta EU. Pomeni tudi, da se lahko v BiH napotijo skupine za upravljanje meja Frontexa, ki bo BiH lahko pomagal pri upravljanju migracijskih tokov, preprečevanju nezakonitega priseljevanja in boju proti čezmejnemu kriminalu, so še navedli.

Lani precej manj neregularnih prehodov meje EU

Svet je leta 2022 odobril začetek pogajanj o sodelovanju Frontexa s štirimi državami Zahodnega Balkana. Od takrat je EU podpisala sporazume o sodelovanju pri upravljanju meja s Srbijo, Severno Makedonijo in Črno goro.

Število neregularnih prehodov meje EU je lani padlo na najnižjo raven po letu 2021, kažejo podatki, ki jih je Frontex objavil sredi meseca. K temu sta najbolj prispevala 78-odstotni upad števila neregularnih prehodov na zahodnobalkanski migrantski poti, kjer so lani zabeležili 21.520 neregularnih prehodov meje, in 59-odstotni upad na poti prek osrednjega Sredozemlja, kjer je na ozemlje EU vstopilo 66.766 ljudi.