Notranji minister Boštjan Poklukar se je danes z albanskim kolegom Taulantom Ballo v Tirani dogovoril za dodatno okrepitev policijskega sodelovanja z napotitvijo slovenskega policijskega atašeja v Albanijo ter razširitvijo in posodobitvijo obstoječega sporazuma o sodelovanju policij na področju organiziranega kriminala in terorizma.

Ministra sta se na srečanju strinjala, da so ob operativnem sodelovanju policij dober način za izmenjavo znanj in izkušenj tudi različni projekti, študijski obiski, delavnice ter druge oblike skupnih usposabljanj, so sporočili s slovenskega notranjega ministrstva.

Za uspešno soočanje z varnostnimi izzivi kot izrednega pomena poudarijajo tudi tesno sodelovanje in izmenjavo informacij. Med drugim so že vzpostavili tekoče sodelovanje policij prek nacionalnih centralnih uradov Mednarodne organizacije kriminalistične policije (Interpol) in nacionalne kontaktne točke na Evropskem policijskem uradu (Europol).

Poklukar je v Tirani povedal, da si želijo tudi vzpostavitve sodelovanja z neposredno izmenjavo operativnih ugotovitev, kar bi pripomoglo k učinkovitejšemu preiskovanju organiziranega kriminala, še posebej tihotapljenja migrantov. Sodelovanje si želijo okrepiti tudi na področju izmenjave podatkov o potovanju športnih ekip in navijačev na mednarodne športne prireditve ter pri izmenjavi podatkov za obravnavanje prehitrih voznikov.

Ministra o prenosu varnostnih standardov EU na Zahodni Balkan

Ministra, ki sta se v uvodu strinjala, da sta Slovenija in Albanija prijateljski državi, sta tudi sodelovanje med ministrstvoma in policijama držav ocenila kot dobro.

Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da si Slovenija prizadeva za utrditev evropske perspektive držav Zahodnega Balkana, poglobitev sodelovanja med policijami Zahodnega Balkana v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu ter prenos varnostnih standardov EU na Zahodni Balkan. Poklukar je glede tega izpostavil, da si Slovenija, ker se zaveda, da smo lahko v iskanju rešitev uspešni le skupaj, s tvornim sodelovanjem in enotnim pristopom po najboljših močeh prizadeva za vključevanje partnerjev Zahodnega Balkana.

Ministra sta se strinjala, da so tihotapske mreže v regiji izredno prilagodljive, zato je treba krepiti operativne aktivnosti vzdolž zahodnobalkanske migracijske poti. Po Poklukarjevih ocenah bo poleg prenovljenega sporazuma Frontexa s Srbijo k temu pomembno prispeval tudi statusni sporazum med Frontexom ter Bosno in Hercegovino. Zato je znova pozval k njegovi čimprejšnji sklenitvi, dodal pa, da sta v operativne aktivnosti Frontexa v Albaniji trenutno vključena dva slovenska policista.