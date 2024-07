Notranji minister Boštjan Poklukar se je danes mudil na dvodnevnem delovnem obisku v Podgorici pri črnogorskem kolegu Danilu Šaranoviću, s katerim sta potrdila dobro sodelovanje med ministrstvoma in policijama. Govorila sta tudi o sodelovanju s partnerji na Zahodnem Balkanu pri upravljanju nezakonitih migracij in boju proti tihotapljenju migrantov.

Ministra sta na srečanju potrdila dobro sodelovanje med ministrstvoma in policijama obeh držav. "Med državama ni odprtih političnih vprašanj, dvostranski odnosi so intenzivni, zelo dobri in razvejani na vseh ravneh," so sporočili z notranjega ministrstva.

Poklukar je na obisku potrdil podporo Slovenije in pripravljenost za pomoč slovenskih strokovnjakov pri aktivnostih, potrebnih za izpolnjevanje pogojev v pristopnih pogajanjih za članstvo Črne gore v Evropski uniji.

Sodelovanje s partnerji iz Zahodnega Balkana je ključnega pomena

Tesno sodelovanje s partnerji iz Zahodnega Balkana je ključnega pomena za uspešno preiskovanje vseh oblik organiziranega kriminala, je še menil Poklukar.

"Kriminal ne pozna meja, zato se moramo tudi pristojni organi medsebojno povezovati in si prizadevati za čim bolj učinkovito operativno sodelovanje. Le tako bodo naše aktivnosti dosegle želeni cilj, to je razbitje delovanja organiziranih kriminalnih združb," je povedal.

Govorila sta tudi o slovenski biometrični izkaznici

Notranji minister je napovedal tudi nadgradnjo sodelovanja, zlasti na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. "Gre za vseevropski problem, s katerim se soočamo članice EU in tudi države v regiji Zahodnega Balkana," je dejal.

Poklukar in Šaranović sta govorila še o slovenski biometrični osebni izkaznici, ki vsebuje kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in med drugim omogoča tudi elektronsko identifikacijo in možnost uporabe v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Obisk sta sklenila z dogovorom, da se še letos srečata v Sloveniji.