Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške o nadzoru na mejah. Kaj so se dogovorili?

Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović so danes v Gorici ocenili, da sodelovanje daje dobre rezultate v boju proti nezakonitim migracijam. Izrazili so upanje za čimprejšnjo ukinitev nadzora na notranjih schengenskim mejah, a konkretnih korakov niso napovedali.

Kot je na novinarski konferenci po pogovorih dejal Poklukar, je na srečanju večkrat poudaril, da bi bile alternativa nadzoru na notranjih mejah lahko skupne policijske patrulje na zunanji schengenski meji. Izrazil je pripravljenost Slovenije, da sodeluje v takšnih patruljah. Kot je napovedal, si bo prizadeval, da nadzora na notranjih mejah ne bodo podaljšali po letošnjem decembru.

V poletni turistični sezoni bo potekal nadzor pri vstopu v Slovenijo iz Hrvaške. "Res, da bo kakšna minuta zastoja," je dejal, a menil, da to ni velika težava.

Poklukar: Problema migracij ni mogoče rešiti čez noč

Na vprašanje, kakšni so bili konkretni sklepi današnjega četrtega srečanja trojice ministrov, je odvrnil, da je bilo srečanje zelo učinkovito, da se je treba pogovarjati in da problema migracij ni mogoče rešiti čez noč. "Verjamem, da bomo mi trije kmalu prišli do skupne rešitve, ki bo nadomestila nadzor na notranjih mejah," je zaključil.

Piantedosi je ocenil, da italijanski nadzor na meji s Slovenijo ni bistveno posegel v svobodo gibanja in je dal dobre rezultate. Kot je navedel, so od 21. oktobra lani pregledali 422.000 ljudi. Zavrnili so 1800 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop v Italijo. Aretirali so 190 ljudi, večino zaradi tihotapljenja ljudi, 40 pa zato, ker so bili v bazah podatkov označeni za varnostno grožnjo.

Leto 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica evropska prestolnica kulture, bi bilo po njegovih besedah idealno za ponovno vzpostavitev prostega prehoda, a se je še treba pogovoriti o tehničnih ukrepih.

Ena od možnosti so mešane patrulje

Zdaj po Piantedosijevih besedah preverjajo različne možnosti, med katerimi so tudi mešane patrulje, pa tudi sodelovanje civilne zaščite Furlanije-Julijske krajine pri nadzoru migrantskih poti.

Kot je sklenil, bodo v prihodnjih mesecih naredili operativni načrt, da bi spet omogočili prosto prehajanje mej, hkrati pa ohranili visoko raven sodelovanja varnostnih sil.

Božinović je poudaril, da je Hrvaška zavezana boju proti nezakonitim migracijam in da je do danes prijela več kot tisoč tihotapcev ljudi in njihovih sodelavcev. Zatrdil je, da je Hrvaška prispevala 65 odstotkov vseh podatkov, ki jih je o nezakonitih migracijah po zahodnobalkanski poti prejel Interpol.

Spomnil pa je, da je svoboda gibanja ena glavnih vrednot EU, in izrazil upanje, da med turistično sezono zaradi mejnega nadzora ne bo zapletov. Meni sicer, da je gneča na cestah poleti neizogibna ne glede na nadzor na meji.

Morebitna uvedba skupnih patrulj iz vseh treh držav na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino po njegovem mnenju ne bi pomenila nezaupnice hrvaški policiji, temveč nasprotno, potrdilo, da je hrvaška policija vredna zaupanja in lahko sodeluje s sosednjima državama.

Opozoril je tudi na zlorabe, ki se po njegovih besedah dogajajo v bližnjih državah, ki niso članice EU. Po njegovih besedah tujci organizirano prihajajo tja z letali, nato pa se na zeleni meji s Hrvaško predstavljajo kot prosilci za azil. Da je treba urediti vizumski sistem v državah Zahodnega Balkana, je dejal tudi Poklukar.