Italija nadzor na meji s Slovenijo podaljšuje za šest mesecev

"Kot vedno – je izjavil minister Piantedosi – se bodo metode nadzora izvajale tako, da bodo čim manj vplivale na čezmejni promet in promet blaga. Z naše strani obstaja želja po delitvi učinkovitih rešitev, ki nam bodo omogočile vrnitev v prost in varen pretok. Naši tehnični uradi, je zaključil Piantedosi, delajo v pravi smeri, zgradili smo dober model sodelovanja in kmalu je predvideno novo tristransko srečanje med Italijo, Hrvaško in Slovenijo," piše na spletni strani italijanske vlade.

Podaljšanje od 18. junija letos

Italija je notranji nadzor na meji s Slovenijo uvedla 21. oktobra lani, nato pa je 17. januarja še za pet mesecev nadzor podaljšala. Zdaj bo torej naša zahodna soseda podaljšala nadzor na meji s Slovenijo še za šest mesecev. Podaljšanje bo začelo veljati 18. junija. Uradni razlog so razmere na Bližnjem vzhodu, ki so povezane z vojno v Gazi, ter srečanje skupine G7, ki bo med 13. in 15. junijem v Apuliji.

Kot vemo, je Slovenija, ko je Italija uvedla začasni nadzor na notranji meji, uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki bo trajal do 22. junija letos. Prav meja s Hrvaško je z vidika nezakonitih prehodov meje najbolj problematična. Slovenski poznavalci hrvaško mejo z BiH in Srbijo označujejo kot porozno. To potrjujejo tudi slovenski podatki o nezakonitih prehodih meje. Letos (do 12. maja) se je število nezakonitih prehodov slovensko-hrvaške meje povečalo za 20 odstotkov.

Velika večina nezakonitih prehodov je na meji s Hrvaško

Do 12. maja letos je bilo 15.083 nezakonitih prehodov meje, od tega je bilo 14.663 nezakonitih prehodov meje na naši južni meji. Državno mejo nezakonito prečka največ državljanov Sirije (5.346), Afganistana (2.029), Maroka (1.450) in Turčije (1.313; gre zlasti za turške državljane kurdske narodnosti).

Težava za Slovenijo je, ker je hrvaška meja še vedno porozna – letos je 20 odstotkov več nezakonitih prehodov slovensko-hrvaške meje kot lani. Hrvaška kljub temu še vedno tudi zavrača pomoč frontexa, ni pa več tako nenaklonjena tristranskim patruljam (hrvaško-slovensko-italijanskim). Foto: Guliverimage

Med deseterico so še državljani Bangladeša, Nepala, Indije, Ruske federacije (manj kot lani v istem obdobju, gre pa za tiste ruske državljane, ki se skušajo izogniti vpoklicu v vojsko), Pakistana in Egipta. Prav Egipčani so veliko presenečenje. Lani v istem obdobju je v Slovenijo nezakonito vstopilo le 14 egiptovskih državljanov, letos pa 379. Pri Sircih, ki nezakonito vstopijo v Slovenijo, gre zlasti za tiste, ki so živeli v begunskih taboriščih v Turčiji. Ta država jih zdaj skuša vrniti v Sirijo, a se številni rajši odločijo za pot na Zahod.

Je pa Slovenija še vedno tranzitna država in ne končni cilj.

Avstrijsko-slovenska meja



Že leta 2015, ko je bila migrantska kriza na vrhuncu, je Avstrija uvedla nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko (Dunaj uvedbo tega nadzora upravičuje z nemškim nadzorom na meji z Avstrijo). Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje, pri čemer bo novo podaljšanje nadzora veljalo od 12. maja do 11. novembra. Slovenija ves čas nasprotuje podaljševanju avstrijskega nadzora.