Na meji jih je skril na podvozje priklopnika

Nekaj po 21. uri je na mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak.

Policisti so med pregledom tovornega vozila na podvozju priklopnika odkrili tri državljane Maroka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo.

Tujci so v policijskem postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.