Frontex bo potrojil prisotnost na mejah Bolgarije s Turčijo in Srbijo

Agencija EU za mejno in obalno stražo Frontex bo 20. marca potrojila število svojih uradnikov na mejah Bolgarije s Turčijo in Srbijo, je v četrtek med obiskom v Bolgariji izjavil izvršni direktor Frontexa Hans Leijtens. Poudaril je, da ima Bolgarija pomembno vlogo pri varovanju zunanjih meja EU, in ji obljubil podporo na njeni poti v schengen.